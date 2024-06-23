Актриса сериала «Деффчонки» получила предложение руки и сердца

Елена Сажина воспитывает дочерей-двойнешек.

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Елена Сажину знают как блогера-миллионника Helen Yes, а также актрису сериала «Деффчонки» и комедии «Папы против мам». Сегодня Елена сообщила о радостном событии в своей жизни.

«Я теперь невеста! У меня реально был шок и тряслись ручки, — призналась она. — Это было предложение мечты! Как в сказке! У меня самый лучший мужчина, я самая любимая девочка!»



Елена опубликовала видео, где со своими дочками-двойняшками танцевала под под шлягер Егора Крида «Невеста».

Милана и Аврора появились на свет в браке с Павлом Сажиным. Однако четыре года назад супруги расстались. Избранник блогера — бизнесмен Павел Шевченко. Предложение руки и сердца он сделал очень эффектно, в одном известно гастрономическом ресторане, в котором находилось немало посетителей.