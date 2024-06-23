Навка рассказала о просьбах Заворотнюк, которые они скрывали от Чернышева

Подругам частенько приходилось прибегать к хитростям.

В мае ушла из жизни Анастасия Заворотнюк, которая около пяти лет боролась с онкологией. Ее смерть тяжело переживают ее близкие. Но стараются вспоминать о ней самые радостные и занятые моменты. Т

ак, Татьяна Навка в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале о тайных просьбах актрисы, о которых не знал ее муж, Петр Чернышев.

«Петя ее держал в ежовых рукавицах: тренировки, постоянные процедуры. А так как Настюха любила компании, подружек, тусовки, она нам говорила: "Девчонки, я вас умоляю, принесите мне бокальчик красного вина», — вспоминает Татьяна.



Вместе с подругами они приносили Насте ее любимые блюда и даже вино. Потом им приходилось прибегать к хитростям, чтобы отослать Петра из палаты и дать актрисе чуть-чуть отступить от режима.

«Она говорила: "Господи, счастье-то какое, спасибо вам большое», — говорит Навка.



И признает, что о этих тайных шалостях Петр узнал только после смерти жены.