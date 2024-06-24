Пом Клементьефф с радостью вернется к роли Мантис в фильмах Marvel

Пом Клементьефф — актриса, сыгравшая в киновселенной Marvel роль Мантис. Персонаж дебютировал в киновселенной в «Стражах Галактики 2», а затем также появился в «Войне бесконечности», «Финале» и «Стражах Галактики 3».

© Кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 2»

По словам Пом, она с радостью вернётся к своей героини, но только если в этом будет смысл. Более того, важную роль также сыграет проект, в котором появится персонаж.

Я всегда открыта для этого, мне нравится этот персонаж. Я уверена, что фанаты были бы рады увидеть Мантис снова. Но ещё нужно помнить, что всё зависит от проекта.



В последний раз Мантис появлялась в «Стражах Галактики 3». После того, как Стражи Галактики в своём текущем виде прекращают существовать, Мантис отправляется на поиски себя в компании абилисков.