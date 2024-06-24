Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" Олег Огий
21 июня скончался Олег Огий, актер кино и ТВ, режиссер и художник.
Олег Николаевич Огий родился в 1956 году. В 1980-м окончил ЛГИТМиК. Сниматься начал в 1990-х.
Фильмография - более трех десятков проектов: "Охота на Золушку", "Агент национальной безопасности" и "Тайны следствия", "Черный ворон", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Литейный", "Морские дьяволы", "Первый отдел".
Об уходе артиста сообщил его приемный сын, актер, продюсер и телеведущий Александр Малич, лауреат премии ТЭФИ.
"Друзья, ушел из жизни актер, режиссер, художник, мой отчим Олег Огий. Отпевание и прощание состоится 24 июня в 14:00. Церковь Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы - улица Моховая, дом 48", - написал артист в соцсети. Причину смерти он не указал.
Информация о смерти подтверждена на агрегаторе "Кино-Театр.Ру".