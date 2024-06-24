Актриса Татьяна Васильева заявила, что ее устраивает отсутствие ролей в кино

Актриса Татьяна Васильева призналась в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», что ее устраивает отсутствие съемок в кино.

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Васильева призналась, что сама бы, скорее всего, не согласилась сниматься, к примеру, в сериалах.

«В сериале ты сегодня проговорил свой текст и все – пока! Съемочный день закончен, и все, и точка. Что это было?! При этом все так неразумно. Пятнадцать часов это длится, ты сидишь в автобусе долго, столько времени проходит зря. Потом ты несешь в кадре какую-то чушь, за которую тебе точно будет стыдно, обязательно», — поделилась актриса.



Васильева добавила, что давно не снималась у хороших режиссеров. Она также усомнилась, что ей подходит работа в кинематографе.

«Все больше убеждаюсь, что кино – это не мое», — заявила артистка.



Как объяснила Васильева, она не знает, что ей делать в кино и что от нее ждут. Актриса призналась, что не доверяет режиссерам и все время их проверяет. По ее мнению, «золотой век» российского кино прошел, и она не знает, почему.