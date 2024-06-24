Джаред Лето известен не только своим актерским талантом, но и невероятной преданностью своему ремеслу. Его готовность полностью погрузиться в роль и физически трансформироваться для каждого персонажа поражает как зрителей, так и коллег по цеху.

Одним из самых ярких примеров такой трансформации стала роль наркомана Гарри Голдфарба в культовом фильме «Реквием по мечте». Для достоверного воплощения образа истощенного героя Лето пошел на экстремальные меры, сбросив целых 25 килограммов.

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Не менее впечатляющим стало перевоплощение Лето в Паоло Гуччи для фильма «Дом Гуччи». Здесь актер пошел совершенно иным путем, используя грим и протезирование для кардинального изменения внешности. Каждый день перед съемками Лето проводил часы в гримерной, где команда профессионалов трудилась над его преображением. Специальные силиконовые накладки изменили форму его лица, носа и подбородка.