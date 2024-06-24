Новый бойфренд и ссоры с подписчиками: как живет Настасья Самбурская

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская опубликовала в соцсетях фото с новым бойфрендом. Что известно о личной жизни актрисы, в каких проектах она сейчас участвует?

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Что известно о личной жизни Настасьи Самбурской

В 2017 году актриса вышла замуж за белорусского актера Кирилла Дыцевича.

«Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в черном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Деточки народятся когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю», — говорила актриса.



Однако уже в январе 2018 года пара развелась. Тогда знаменитость призналась, что «не хочет быть жертвой».

«Я была замужем. Я развелась. Причина очень нехорошая, потому что я не хочу сесть на эту причину, как некоторые девушки у нас известные на этой причине ездят, ездят, ездят. Я не хочу быть жертвой. Вначале я боролась за какие-то отношения, за больные, за токсичные», — заявила Самбурская в интервью Регине Тодоренко.



После этого актриса не распространялась о своей личной жизни, однако в апреле 2024 года рассказала, что сходила на свидание с женатым. Самбурская призналась, что на это ее толкнул «голод».

«Только прихожу, флюиды даже не успела пустить. А он мне сразу такой: "Я женат!". Я сижу и думаю, что мне с этой информацией делать. Я хочу есть, поэтому я осталась», — сказала Самбурская.



По словам актрисы, мужчина попытался завести беседу, однако она ответила ему: «Отстань». После этого кавалер ушел из ресторана. Актриса рассказала, что в сложившейся ситуации чувствовала себя ужасно.

24 июня Самбурская выложила в социальной сети фотографию с молодым человеком, с которым, предположительно, у нее роман. На снимке артистка запечатлена с бородатым мужчиной, склонившим голову к щеке возлюбленной.

«Отчитываюсь. Можете выдыхать», — подписала артистка свое селфи с бойфрендом.



Из-за чего Самбурская ссорится с подписчиками

Недавно актриса опубликовала в своих соцсетях видеоролик, в комментариях под которым написали:

«Почему такая женщина до сих пор одна?»



В ответ певица большими буквами, используя обсценную речь, заявила подписчикам, что состоит в отношениях. Самбурская добавила, что просто не показывала в личном блоге избранника, и послала фанатов, которые интересуются подобными вопросами.

23 июня актрису разозлили комментарии о ее старении. Самбурская выложила свои фотографии без обработки, после чего подписчики возмутились, что в свои 37 лет актриса состарилась.

«Сегодня я выложила видео, в котором не воспользовалась фильтром "Париж", имела такую оплошность. И я сегодня столько раз из-за этого прочла слово "постарела", а мне всего 37», — отметила артистка.



Самбурская пожаловалась на ощущение, что в России «запрещено стареть». Она задалась вопросом, чем ей заняться к 50 годам:

«Поменять страну, поменять профессию, нужно перестать быть публичным человеком?»



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«Дайте мне, пожалуйста, спокойно состариться, не сообщая мне об этом каждый день», — призвала актриса подписчиков, отметив, что и сама прекрасно видит возрастные изменения и активно с ними борется.



Чем сейчас занимается Настасья Самбурская

В 2024 году вышел сериал «Универ. 13 спустя». К своим ролям вернулись полюбившиеся зрителям актеры, однако Самбурская была не в их числе. Как объяснила актриса, она не смогла договориться с продюсерами о своем гонораре.

«Все банально, не смогли договориться о ставке. По моему мнению, спустя три года после выхода заключительного сезона ставка должна вырасти, но у продюсеров мнение с моим не совпало», — объяснила артистка.



Самбурская активно занимается творчеством и записывает сольные музыкальные композиции. В апреле у нее вышел трек «Без него». Кроме того, артистка дает концерты, на которых исполняет свои композиции. Ближайшее выступление Самбурской запланировано на 17 июля. Стоимость билетов на мероприятие начинается от 6 тыс. рублей.

Сейчас на стадии производства находятся шесть кинолент с участием Самбурской. Речь идет о лентах «Сбитые летчики», «Отдохнуть по-людски», «Либидо», «Крепостные», «Кореша» и «За слова отвечаю!». В последней картине Самбурская сыграла главную роль. Недавно вышел восьмисерийный комедийный боевик «Красный 5», в съемках которого актриса также принимала участие. Всего в фильмографии Самбурской на данный момент 50 работ.