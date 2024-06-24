Убитый акулой актер «Пиратов Карибского моря» мог погибнуть несколько лет назад

49-летний актер и профессиональный серфер Тамайо Перри, чей обезображенный труп нашли без нескольких конечностей, ранее уже стоял на грани смерти из-за любимого дела.

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Об этом артист, передает The Sun, вспоминал с содроганием. Инцидент произошел несколько лет назад, когда спортсмен пытался оседлать особо мощную пайплайн, знаменитую волну-убийцу, что закончилось "ужасной катастрофой и едва ли не смертью", рассказывал Перри. Он добавлял, что инцидент произошел из-за "кое-чьего непрофессионализма", но в детали вдаваться не стал.

В своей автобиографии серфер пишет, что вынес тогда из произошедшего все уроки и твердо уверился в необходимости соблюдения максимальной безопасности. Особенно в отношении тех, кого он обучал серфингу.

Труп артиста обнаружили на Гавайях в воскресенье - со следами акульих укусов. Перри работал спасателем и занимался любимым делом в свободное время.

Тамайо Перри и его жена Эмилия занимались серфингом более пятнадцати лет. Кроме "Пиратов Карибского моря" (части эпопеи с подзаголовком "На странных берегах" 2011 года), Перри снялся в "Голубой волне" с Кейт Босворт и Мишель Родригес, в сериале "Гавайи 5.0", вторых "Ангелах Чарли", драме "Мост".