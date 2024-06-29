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"Между нами химия": начались съемки драмеди с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым для Wink.ru и СТС

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь", и другие). За производство отвечает кинокомпания "Водород" при поддержке "НМГ Студии". Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и в эфире телеканала СТС.

«Между нами химия»: начались съемки драмеди с Сашей Бортич
© Волга Ньюс

Фото со съемок

Таня (Саша Бортич) крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Внезапно она узнает о тяжелом диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить их своим ненадежным родственникам (Нелли Уварова, Павел Ворожцов), поэтому решает найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он взял на себя заботу о детях. Единственный человек, которого Таня посвящает в свой отчаянный план — это ее врач (Евгений Сангаджиев). Однако в какой-то момент претендентов становится даже слишком много (Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Антон Филипенко).

Карина Чувикова, режиссер и автор сценария, выпускница школы кино "Индустрия":

"Помню, как в соцсетях под постом блогера увидела такой комментарий: "Я одна воспитываю двух детей и недавно узнала, что у меня серьезное заболевание. Теперь очень переживаю, не знаю, с кем они останутся". Эти слова заставили меня задуматься: а действительно, что делать женщине в такой ситуации? Мой киношный мозг начал придумывать сюжеты, так и родилась идея сериала. Через историю Тани мы хотели показать, что даже когда случаются такие испытания, важно искать светлые моменты в жизни и бороться до конца".

Саша Бортич, исполнительница главной роли:

"Сериал в первую очередь о том, что кризисы всегда становятся точкой роста и человек способен перевернуть ход событий в свою пользу, начать новую главу жизни. Моя героиня Таня — взрослая, зрелая, с детьми, ради которых, как и любая мать, пойдет на все, — я таких никогда не играла. В целом это совершенно новое для меня амплуа, потому что в сериале фокус внимания всегда на моей героине, практически нет сцен без нее".

Никита Ефремов, исполнитель ролей братьев-близнецов Николая и Бориса:

"Борис более харизматичный и обаятельный, а Николай, основной персонаж, — человек в себе. Он очень сопротивляющийся товарищ, не соглашающийся с тем, как все есть. У Николая своих тараканов хватает, и в этом интерес, потому что у меня их тоже достаточно".

Мария Назарова, художник по костюмам:

"В начале истории главная героиня — это трудоголик, который тянет все на себе — одновременно и мама, и папа. Но постепенно в ней раскроется женственность: из объемного оверсайз-силуэта проявится хрупкая и утонченная фигура".

О сериале "Между нами химия" (16+)

Производство: "Водород" при поддержке "НМГ Студии"

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: драмеди

Хронометраж: 30 минут

Количество серий: 8

Режиссер: Карина Чувикова

Оператор: Никита Кармен

Авторы сценария: Карина Чувикова, Юля Гулян, Евгения Хрипкова

Креативные продюсеры: Алина Тяжлова, Евгения Хрипкова, Марина Наумова

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры "Водорода": Александр Андрющенко, Михаил Врубель, Павел Горин, Алина Тяжлова, Антонина Ли (ведущий продюсер)

В ролях: Саша Бортич, Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев, Мария Карпова, Илья Лыков, Мирон Проворов и Людмила Юлова.

Актеры
Евгения Хрипкова
Антон Филипенко
Антон Володькин
Кузьма Котрелев
Евгений Сангаджиев
Максим Рыбаков
Илья Лыков
Павел Ворожцов
Мария Назарова
Мария Карпова
Михаил Врубель
Никита Ефремов
Марина Наумова
Нелли Уварова
Александр Андрющенко
Федор Бондарчук