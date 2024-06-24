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Звезда «Людей Икс» Майкл Фассбендер может сыграть в шпионском сериале Джорджа Клуни

Известный актёр Майкл Фассбендер, наиболее известный по роли Магнето в «Людях Икс», может присоединиться к работе над шпионским сериалом Джорджа Клуни «Департамент».

Майкл Фассбендер может сыграть в шпионском сериале Джорджа Клуни
© globallookpress

Съёмки проекта начались этой весной в Лондоне. Проект канала Showtime является адаптацией французского шоу про агента спецслужб, который возвращается после продолжительной миссии и начинает вести двойную игру с ЦРУ.

Сейчас Фассбендер («12 лет рабства», «300 спартанцев», «Стив Джобс») и продюсеры ведут переговоры о роли в «Департаменте», но пока неизвестно, кого именно он может сыграть.

Ранее в Сети появился трейлер психологического триллера «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Дуэт не только сыграл обе главные роли, но также выступил продюсерами картины.

Актеры
300 спартанцев
12 лет рабства
Волк
Люди Икс
Волки
Стив Джобс
Джордж Клуни
Брэд Питт
Стив Джобс
Майкл Фассбендер
ЦРУ