Помощь Украине, осуждение СВО, Путин: как сейчас живет Леонардо Ди Каприо

В 2022 году СМИ начали распространять информацию, что американский актер Леонардо Ди Каприо финансово поддержал украинскую армию. Правда ли это, что артист говорил о своих русских корнях, как он сейчас живет, где снимается?

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Ди Каприо помог ВСУ?

В марте 2022 года портал GSA News сообщил, что Ди Каприо осудил российскую специальную военную операцию на Украине и пожертвовал $10 млн на расходы ВСУ и гуманитарную помощь. Как выяснилось позднее, эта новость оказалась фейком.

Уточнялось, что актер перевел деньги на гуманитарные цели, однако конкретные цифры не назывались. Звезда фильма «Титаник» поддержал украинских беженцев, перечислив деньги в фонды CARE, IRC, Save The Children, UNHCR, но не армию. Об этом сообщали американские издание People и журналист CNN Дейл Дэниел, занимающийся проверкой фактов и разоблачением фейков, а также Международный Вышеградский фонд — его многие западные СМИ указали в качестве конечной точки денежного транша.

В международной организации опровергли сообщения, разошедшиеся в прессе и соцсетях и вызвавшие бурю эмоций у пользователей.

«У нас нет никакой информации или записей о том, что Леонардо Ди Каприо пожертвовал Украине деньги через наш фонд», — гласит официальное заявление организации.



В People же отметили, что сумма пожертвований Ди Каприо, согласно близкому к актеру источнику, не разглашается. Артист действительно переживает за судьбу украинских беженцев, но на нужды армии средства не жертвовал.

«Предыдущие сообщения о том, что актер пожертвовал десять миллионов долларов на нужды Вооруженных сил Украины и что Ди Каприо имеет семейные связи с Украиной, не соответствуют действительности», — отмечалось в публикации издания.



В середине марта 2022 года Ди Каприо в соцсетях высказался в связи с боевыми действиями на Украине. Прямо актер не осудил проведение СВО.

«Жертвы войны на Украине потеряли все: от тех, кого любят, до базовых вещей для выживания», — написал он, прикрепив фотографии гуманитарных организаций, работавших на Украине.



Что известно о связи Ди Каприо с Россией

В интервью Ди Каприо рассказывал, что очень любил свою русскую бабушку Елену Степановну Смирнову, родившуюся в городе Перми в 1915 году. После переезда в Америку имя бабушки артиста изменили на Хелен.

Актер признавался, что именно она воспитала в нем такие качества, как твердость характера и трудолюбие. В 2003 году Ди Каприо вместе с бабушкой принял участие в фестивале российского кино в Лос-Анджелесе. Елена умерла в 2008-м в 93-летнем возрасте. Русским также был дедушка Леонардо.

«Она прошла через нищету, войну и эмиграцию. Бабушка, дедушка и остальные родственники с их стороны — настоящие крепкие русские с трудной судьбой, которая их не сломала. Я не могу комментировать, насколько я сам "настоящий мужик", но если во мне и есть что-то подобное, то это от них», — говорил Ди Каприо в беседе с журналистами.



Когда Ди Каприо встречался с Путиным

В 2010 году Ди Каприо посетил Россию. Он приехал в Санкт-Петербург для участия в международном Тигрином форуме, а также пообщался с нынешним президентом России Владимиром Путиным, который на тот момент занимал должность премьер-министра страны.

В рамках форума Ди Каприо и Путин обсудили проблемы сохранения численности тигров в мире. Глава российского правительства рассказал о том, как возникла идея создания в РФ отдельной программы по поддержке этих животных. Также Путин назвал Ди Каприо «настоящим мужиком».

Как сейчас живет Ди Каприо

Сейчас Ди Каприо вместе с актером Шоном Пенном снимается в фильме Томаса Андерсона. Производство картины началось в Калифорнии.

Название ленты пока не известно, детали сюжета тоже не раскрываются, однако, по данным Deadline, события будут разворачиваться в наши дни. Проект станет самым дорогим в карьере режиссера.

Кроме того, согласно данным портала «Кинопоиск», на ближайшие годы запланировано несколько проектов с участием Ди Каприо. В частности, он сыграет в фильмах «Наследие секретности», «Темные дела на Норт-Гэнсон-стрит», «Черная рука» и «Рузвельт».

В конце ноября 2023 года появилась информация о том, что Ди Каприо вновь начал встречаться с молодой моделью. Его избранницей стала 25-летняя итальянская манекенщица Виттория Черетти.

Также актер является основателем экологической группы Earth Alliance. Фонд был создан в 1998 году, его миссия — защищать дикую природу. Организация предлагает решения, как восстановить находящийся под угрозой баланс в экосистеме, обеспечить здоровье и благополучие населяющих Землю видов. Ди Каприо отмечал, что его группа «поддерживает работу 100 организаций» как в США, так и за пределами страны.