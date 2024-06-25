Скарлетт Йоханссон — о съемках в новом «Мире Юрского периода»

В недавнем интервью изданию ComicBook Скарлетт Йоханссон поговорила про новую часть «Мира Юрского периода», в которой она сыграет ключевую роль.

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По словам актрисы, она давняя и большая фанатка франшизы. «Парк Юрского периода» была одним из первых фильмов, которые Скарлетт посмотрела в кинотеатре. Лента оставила большое впечатление после себя.

Я огромная фанатка «Парка Юрского периода ». Это один из первых фильмов, который я посмотрела в кинотеатре. Это было умопомрачительно.



Ещё Йоханссон отметила сценарий нового «Мира Юрского периода», которым занимался Дэвид Кепп, работавший над «Парком Юрского периода».

Не могу выразить, насколько я взволнована. Дэвид Кепп написал сценарий. Он вернулся к франшизе через 30 лет, чтобы написать новый сценарий. Он так увлечён этим, это просто потрясающе.



Режиссёром ленты выступит режиссёр «Создателя» и «Изгоя-один» Гарет Эдвардс. Новый «Мир Юрского периода» выйдет в мировом прокате 2 июля 2025 года.