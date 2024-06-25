Умер советско-испанский актер из «Зеркала» Анхель Гутьеррес

22 июня скончался Анхель Гутьеррес, советский, испанский и российский актер, режиссер, педагог, театральный деятель.

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"Ушел из жизни большой друг России - поистине легендарный деятель искусства, внесший огромный вклад в популяризацию русской литературы в Испании и укрепление российско-испанских культурных связей", - говорится в некрологе, размещенном посольством России в Испании.



Отмечено, что Гутьеррес, воспитанник советской театральной школы, завоевал широкое признание как одаренный режиссер, актер и педагог, стоял у истоков Театра на Таганке, а в Испании основал мадридский Камерный театр имени Чехова.

Анхель Хорхе Гутьеррес Рамирес родился 28 августа 1932 года. Окончил ГИТИС, где позже преподавал (профессор), и высшие режиссерские курсы. Работал в Таганрогском театре в 1953-1956 годах и Московском цыганском театре "Ромэн" в 1958-1967-м.

Сыграл в картинах "Конец и начало", "Гранатовый браслет", "Места тут тихие", "Салют, Мария!", "Плохой хороший человек", в "Зеркале" Тарковского, сериале "Николай Вавилов".