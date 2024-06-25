Звезда «Дома дракона» закрыл комментарии в соцсетях из-за массовой критики его персонажа

17 июня стартовал второй сезон «Дома дракона» — флагманского сериала HBO. Приквел «Игры престолов» продолжает рассказывать историю жестокого противостояния за трон между семействами Таргариенов и Хайтауэров.

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Одним из главных действующих лиц продолжения стал Кристон Коль в исполнении британского актёра Фабьена Франкеля. Герой стал одним из самых противоречивых персонажей во всём сериале, из-за чего многие фанаты шоу начали вымещать свою ярость в соцсетях актёра. Они начали массово писать Франкелю под его материалами, обвиняя актёра в грехах его персонажа.

Спустя несколько дней после начала «фанатской атаки» актёр закрыл комментарии под своими постами. Сам Франкель пока не комментировал ситуацию, однако многие зарубежные СМИ призвали зрителей разграничивать выдуманных персонажей и самих актёров.

В целом ситуация напоминает Джоффри Баратеона из «Игры престолов», которого воплощал артист Джек Глисон. Впоследствии многие фанаты удивлялись, что актёр совсем не похож на своего жестокого героя.