Юра Борисов и Алексей Серебряков сыграют в боевике «Девятая планета»

Известный продюсер и руководитель студии СТВ Сергей Сельянов в интервью «Кинопоиску» раскрыл детали двух следующих полнометражных фильмов — фэнтези «Горыныч» и фантастический боевик «Девятая планета».

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Так, в «Девятой планете» будет звёздный актёрский состав: в фильме сыграют Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Максим Емельянов, Сергей Шакуров, Даниил Спиваковский и Константин Белошапка.

По словам Сельянова, знакомые с проектом сравнивают его с культовым фильмом 1990 года.

Я слышал, как «Девятую планету» называют «нашим „Вспомнить всё“». Да, все такие фильмы имеют родовые черты и правила драматургии универсальны, но есть вкус проекта.

Продюсер также рассказал о характере «Горыныча» с Александром Петровым в главной роли.

В нём будет больше эксцентрики, чем в других наших киносказках. Будут музыкальные номера и юмор за рамками привычного.

8 мая «Фонд кино» объявил о поддержке 15 фильмов, в том числе «Девятой планеты» и «Горыныча».