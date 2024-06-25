Лев Зулькарнаев получил пилотную награду за роль аутиста

На завершившемся в Иванове VI фестивале «Пилот», где представляют достижения (кавычки иногда так и просятся) …

© кадр из фильма

Источник: –MK.RU

На завершившемся в Иванове VI фестивале «Пилот», где представляют достижения (кавычки иногда так и просятся) сериальной индустрии, лучшим пилотом (представляли первые и вторые серии) стала «Любопытная Варвара» Юрия Коробейникова.

Это детектив про взрослую не по годам девочку, вместе с ровесниками проводящую расследование и раскрывающую тайну чучела и лавандового сада. Главную роль сыграла десятилетняя актриса Полина Айнутдинова, у которой как минимум 15 ролей в фильмографии и впервые главная. Жюри, в состав которого входила четверка режиссеров — Клим Шипенко, Юрий Быков, Владимир Котт, Петр Буслов, — нашла аргумент в пользу своего решения: как-никак у нас Год семьи. Да и жанр сложный.

Всем недовольным, а таковые всегда найдутся, Петр Буслов сказал: «Мы увидели много крепких и сильных работ. А вы попробуйте сами снять». Насчет «много» и «сильных» он явно погорячился.

В день открытия фестиваля награду «Актер. Главный герой года» заочно вручили Ивану Янковскому. На такого рода мероприятиях он редкий гость, поскольку интенсивно снимается. Понятно, что его выбор во многом определил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. Нравится это кому-то или нет, но он стал неким ориентиром.

По итогам фестиваля лучшим актером сериала назвали Льва Зулькарнаева, сыгравшего в «Она такая классная» парня-аутиста. Это было непросто, тем более что Лев учился театральной режиссуре. Он не актер, хотя востребован, особенно после роли парня по прозвищу Зима в «Слове пацана». Лев Зулькарнаев признался:

«Я никогда ничего не выигрывал. Смириться с поражением было легко. Посмотрим, как будет с победами».



Он совсем не похож на артиста, к тому же грассирует, что поначалу мешало его актерской карьере, а теперь стало чуть ли не изюминкой.

«Лучшей актрисой сериала» назвали Светлану Иванову, сыгравшую в сериале «Эль Русо» Сергея Мокрицкого староверку Марию. Она талантливая и работоспособная и, как сказал режиссер, выложилась на 350 процентов.

Екатерина Тодоровская. Фото: Геннадий Авраменко

В номинации «Лучший актерский ансамбль» отметили «Чистых» Николая Хомерики. И поскольку в представленных двух сериях солировали обитательницы публичного дома начала прошлого века, то им и достались лавры. Весь мужской состав жюри (другого не было) по такому случаю дружно вышел на сцену.

«Коля, мы все тебе завидуем с таким кастом», — сказали они Хомерики.



Среди девушек — яркая красавица Софья Синицына, запомнившаяся по роли Фриды в «Мастере и Маргарите», Диана Милютина, сыгравшая еще одну падшую девушку… Как всегда отличная работа у Риналя Мухаметова. Он сыграл молодого человека, легкомысленно обнадежившего труженицу борделя. А всего-то требовалось расстроить собственную помолвку. Шоураннером проекта стал Жора Крыжовников.

Представительница знаменитой кинодинастии Екатерина Тодоровская отмечена спецпризом за дебют. Это скорее щедрый аванс и дань уважения ее отцу Валерию Тодоровскому, ставшему генпродюсером сериала «Взрослые». Екатерина сняла историю про трех подруг, выросших в одной песочнице. К 25 годам кто-то из них преуспел на личном фронте, кто-то хранит девственность. В целом это малоинтересные барышни, несмотря на то что их сыграли Стася Милославская, Анастасия Талызина и Мария Мацель.

Старомодной показалась новая экранизация романа «Противостояние» Юлиана Семенова. Прежняя, еще советская, вышла в 1985 году. Снял ее выдающийся режиссер Семен Аранович, а главные роли сыграли Андрей Болтнев и Олег Басилашвили. В сериале Тимура Алпатова их заменили Алексей Гуськов и Владимир Вдовиченков. Все было для мощной картины, но… По сюжету из Москвы в Магадан отправляется следователь с молодым помощником, чтобы расследовать изощренное убийство. Аналогичное преступление не было раскрыто в 1945 году (сцена того времени на грани вампуки). И все это шаблонно и уныло для старшего поколения, которое помнит первую версию. Лучшим режиссером тем не менее назван Тимур Алпатов. Решение жюри можно объяснить разве что сложными связями, существующими в киноиндустрии. Ну, как не поддержать главного продюсера главного канала. С ним еще предстоит когда-нибудь встретиться и, возможно, полететь на Луну.