Режиссер «Дневника памяти» извинился за высказывания о Гослинге и Макадамс

Режиссер "Дневника памяти" Ник Кассаветис принес извинения за свои комментарии в адрес Райана Гослинга и Рэйчел Макадамс.

© Кадр из фильма "Дневник памяти"

В беседе с Entertainment Weekly Кассаветис поделился мыслями по поводу своих предыдущих комментариев о взаимоотношениях актеров на съемочной площадке. Режиссер назвал их "напряженными", и сейчас жалеет об этом.

"В последний раз, когда я давал интервью на эту тему, я проболтался и пожалел об этом. Все такие: зачем ты это говоришь? А я и сам не знаю. У меня был плохой день. Я приношу вам извинения, ребята. Я не должен был затрагивать эту тему".



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Извинения Кассаветиса прозвучали спустя десять лет после его первоначального комментария об актерах. В интервью каналу VH1 в 2014 году режиссер рассказал, что Гослинг и Макадамс "действительно не ладили" во время съемок "Дневника памяти".

Режиссер признался, что однажды Гослинг подошел к нему со следующей просьбой: "Не могли бы вы забрать ее отсюда и привести другую актрису?", потому что он не смог сыграть одну сцену с Макадамс. Кассаветис также уточнил, что актеры "кричали друг на друга".

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