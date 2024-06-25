Как сейчас живет Наталья Гвоздикова

Народная артистка России Наталья Гвоздикова прославилась благодаря ролям в советских фильмах. Продолжает ли она сниматься в кино, что известно о ее личной жизни, как актриса относится к СВО?

Где сейчас Наталья Гвоздикова

Последняя роль актрисы к настоящему времени — мать Аркадия в восьмисерийной мелодраме «Валюша». Премьера ленты состоялась на телеканале «Россия 1» в 2023 году.

До этого в 2021 году Гвоздикова сыграла Галину Союзову в детективном сериале «Кулагины». В общей сложности за плечами Гвоздиковой около 50 ролей в различных фильмах и сериалах.

Гвоздикова живет в Москве со своим единственным сыном Федором в трехкомнатной квартире. В программе «Секрет на миллион» была показана кухня артистки, на которой можно было наблюдать множество сувениров и бытовой техники.

В 2022 году звезда фильма «Большая перемена» жаловалась, что несколько лет воюет со своей соседкой сверху. Женщина, по словам актрисы, неоднократно затапливала квартиру Гвоздиковой.

Актриса пыталась решить проблему мирным путем, но любые попытки договориться соседка игнорировала. Поэтому актриса подала жалобу в суд — и на соседку сверху, и на местное ТСЖ.

«Мы страдаем. У нас была управляющая компания, которая настаивала на том, чтобы она прислала рабочих. А сейчас она не хочет. Раз не хочешь — значит мы подаем на тебя в суд», — объясняла Гвоздикова.

Как Наталья Гвоздикова относится к СВО

После начала российской спецоперации в 2022 году актриса рассказала, что переживает из-за происходящего. Гвоздикова поделилась, что у нее много родственников на Украине.

«У меня на Украине живут родственники, друзья, и сейчас просто опасаешься общаться, звонить им, чтобы не нарваться на какой-то антагонизм. Потому что с нашей стороны это как бы одна история, с их — другая. Война — это страшно. Я даже боюсь включать телевизор», — сказала артистка в беседе с MK.RU.



В апреле 2023 года актриса рассказала в программе «Жизнь и судьба», что не поддерживает коллег, прославляющих Украину. Тогда же звезда фильма «Рожденная революцией» призналась, что после вхождения Крыма в состав России перестала общаться с родственниками, которые живут на Украине.

«Не могла понять, что плохого сделала. Она говорила, что такие, как я, разорили Украину. <...> Мне было обидно. <...> Не знаю, откуда такая ненависть, мне непонятно», — говорила Гвоздикова.

Что известно о личной жизни Натальи Гвоздиковой

Первым мужем актрисы стал ученый по имени Александр. Брак распался из-за того, что супруг артистки злоупотреблял алкоголем и избивал ее, о чем писал StarHit. Актриса подала на развод, несмотря на то, что была беременна. Гвоздикова решилась на аборт.

«Я не хотела остаться калекой и подвергать свою жизнь таким испытаниям. Я понимала, что нельзя рожать. Родители Саши умоляли, чтобы я оставила ребенка. Его мама просила родить девочку. Трудно сказать, жалею ли я об аборте. Я была слишком молода. Не знаю», — рассказала Гвоздикова в программе «Судьба человека».



Позднее актриса вышла замуж за актера Евгения Жарикова. В браке родился сын Федор. Он стал военным лингвистом, переводчиком с французского языка.

В середине 1990-х годов у супруга Гвоздиковой был роман с журналисткой Татьяной Секридовой. В этих отношениях у Жарикова появились внебрачные дети. Несмотря на это, Гвоздикова не подала на развод и оставалась с супругом до самой его смерти.

В 2021 году Гвоздикова рассказала о домогательствах со стороны покойного режиссера Алексея Коренева, с которым работала над «Большой переменой». По ее словам, известный кинематографист оказывал ей различные знаки внимания.

В эфире телеканала «Россия 1» актриса рассказала, что Коренев любил демонстрировать свое отношение к ней во время репетиций. Из-за недопонимания режиссер вырезал часть ее роли из киноленты.