Леонид Каневский признался, что должен был сниматься в «Бриллиантовой руке» в костюме

Актер Леонид Каневский признался в интервью Лауре Джугелии, что изначально должен был сыграть в костюме в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

© кадр из фильма

Каневский исполнил роль гангстера в комедии. При этом артист играл по пояс голый. Актер объяснил, что заготовленный ему костюм не подошел. По словам знаменитости, гримеры пытались подобрать ему что-то подходящее, но ничего не нашли.

«Выхожу голый по пояс на площадку. Я тогда спортом занимался, в тренажерку ходил. Гайдай мне: «Стоп, стоп. А этот костюмчик тебе кто справил?» Вот так и утвердил меня полуобнаженным, в таком виде и вошел в фильм», — поделился артист.



Леонид Каневский начал свою карьеру в 1960 году, вступив в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола. Через три года он дебютировал в кино в картине «Сорок минут до рассвета».

Артист приобрел широкую известность по роли майора милиции Александра Томина в телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи». В его фильмографии более 80 ролей. Каневский играл в таких проектах, как «Оливье и роботы», «Д`Артаньян и три мушкетера», «О чем говорят мужчины».

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