Тиль Швайгер отреагировал на критику

Немецкий актёр Тиль Швайгер, снявшийся в фильмах «Взрывная блондинка», «Красавчик», «Достучаться до небес», «Мёд в голове» и других, отреагировал на публикацию массажиста футбольной сборной Франции, который раскритиковал Германию.

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В частности, мужчина отметил, что в Германии не очень качественная еда, а уровень подготовки городов к турниру по футболу очень слабый. В ответ на это Швайгер посоветовал массажисту «возвращаться в Париж и есть клопов на Олимпиаде, которая будет 0 из 100».

После ответа Швайгера поддержали многие фанаты. Из-за потока критики и негатива массажисту сборной Франции даже пришлось сначала закрыть свой аккаунт в соцсетях, а затем и вовсе удалить его, чтобы избежать недоброжелателей.