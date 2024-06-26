Сергей Бурунов рассказал о роли в «Слове пацана»

Большую популярность актер Сергей Бурунов получил благодаря своим ролям в комедийных шоу, среди которых «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы» и другие. Но режиссер нашумевшего сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» Жора Крыжовников представил его в непривычном для фанатов амплуа.

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— С каким состраданием он про все это рассказал, про всю эту историю. Ну и плюс мои переживания. Например, моя тема несостоявшегося отцовства, она тоже личная. У нас там закипело все! Жора, видимо, знает меня, он это увидел во мне. Ведь все привыкли, что я лысый веселый дяденька, а тут мы немного с другой стороны попробовали, — рассказал актер в рамках YouTube-шоу «Дерзкая готовка».



По его словам, Крыжовников тонко чувствовал персонажа, настаивал на том, чтобы финал был «беспощаднее» и каждая сцена снималась с полной отдачей актеров.

В настоящее время Сергей Бурунов является одним из самых востребованных российских актеров. Несмотря на роль в «Слове пацана», ему все еще предлагают сыграть и комедийных персонажей.

Актер ранее рассказал о шокирующем воспоминании из своего детства.