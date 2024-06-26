Леонид Каневский рассказал, почему отказывается работать ведущим

Актер Леонид Каневский уже три года отказывается работать ведущим на частных мероприятиях. При этом его анкета все еще размещена на сайте агентства, занимающегося подбором артистов на праздники. Подробности узнал портал «Страсти».

Каневский ведет корпоративы различного формата: дни рождения, свадьбы, вечеринки компаний. Гонорар зависит от многих факторов – масштабности мероприятия, концепции, количества гостей и города, в котором оно будет проходить. Портал «Страсти» связался с менеджером агентства, предоставляющего услуги артиста, чтобы узнать, во сколько обойдется выступление Леонида Семеновича, но, как оказалось, сейчас увидеть его в роли ведущего невозможно.

«Леонид Семенович не ведет мероприятия. Около 3-х лет отказывается от всех предложений», - сообщил менеджер и предложил поискать альтернативу.



Причину, по которой Каневский не соглашается на ведение корпоративов, агентство озвучивать не стало. Но пока актер не отошел от дел, гонорары у него были довольно большие. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Каневский сейчас больше занял позицию ведущего, аналитика, а не актера. Насколько я знаю, гонорары у него были от 2 млн рублей и выше. Это за ведение мероприятия и, соответственно, один съемочный день. Он сейчас востребованный именно как аналитик и ведущий. И это помогает ему зарабатывать. А вот актерская карьера у него сошла на нет», - заявил продюсер Дворцов.



Что касается райдера Леонида Каневского, то на сайте указано, что заказчик должен обеспечить все для комфортного пребывания артиста на празднике. Необходимо предоставить радиомикрофоном высокого класса марок, а также оплатить аренду остального оборудования.

Ранее Леонид Каневский высказался о работе с Валентином Гафтом.