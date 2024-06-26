Джулия Робертс и Ричард Гир – одна из самых запоминающихся актерских пар Голливуда. Их экранный дуэт впервые покорил зрителей в романтической комедии «Красотка», ставшей культовой. Невероятная химия между актерами и их органичное взаимодействие в кадре не остались незамеченными.

Успех «Красотки» привел к тому, что продюсеры и режиссеры захотели вновь увидеть эту пару вместе. Спустя почти десять лет Робертс и Гир воссоединились на экране в еще одной романтической комедии – «Сбежавшая невеста».

Актриса, которую считали некрасивой для Голливуда

Хотя Робертс и Гир снялись вместе только в двух фильмах, их совместные работы оставили яркий след в истории кино. Их экранный роман стал одним из самых запоминающихся в Голливуде, а их имена часто упоминаются вместе, когда речь заходит о классических романтических комедиях.