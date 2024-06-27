Джина Роулендс страдает от болезни Альцгеймера — как в фильме «Дневник памяти»

94-летняя актриса Джина Роулендс, широко известная по роли взрослой Элли в мелодраме "Дневник памяти", страдает от того же недуга, что и ее героиня.

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О неутешительном состоянии здоровья матери сообщил ее сын, режиссер Ник Кассаветис. Именно он попросил ее сняться в роли женщины, которую навещает в доме престарелых муж и рассказывает ей историю их любви день за днем.

Ник Кассаветис рассказал душераздирающие подробности в интервью EW. От этой болезни страдала и бабушка режиссера, а теперь, последние пять лет, его мать.

"Мы много времени говорили о болезни Альцгеймера, и теперь она страдает болезнью Альцгеймера. И это такое безумие - мы это пережили, она это сыграла, а теперь это с нами вновь", - рассказывает он.



Ранее актриса в интервью признавалась, что если бы фильм не снимал ее сын, она не согласилась бы играть больную Альцгеймером женщину.

Кассаветис также поделился с изданием воспоминанием о том, как его мать была недовольна пересъёмками финальных сцен: на студии решили, что она должна больше плакать в конце картины.

В 2016 году Роулендс получила почетную премию "Оскар", на ее счету десятки ролей в кино и сериалах.