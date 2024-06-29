Роман Курцын рассказал о начале своей карьеры

Известный российский актер Роман Курцын рассказал, что в начале своей карьеры он месяц жил на вокзале. Воспоминаниями об этом периоде жизни он поделился в интервью для YouTube-канала «вМесте».

По словам артиста, в тот момент у него не было денег на съемное жилье. И тогда он познакомился с охраной Ярославского вокзала и на месяц поселился там, параллельно снимаясь в сериале «Меч», где Курцын исполнял одну из главных ролей.

«Мизерная ставка, как массовка. То есть я снимался за съемочный день, как снималась массовка. В первый месяц, потому что нам в конце месяца платили деньги, я приехал на Ярославский вокзал, познакомился с охраной и возвращался туда каждый вечер. И они уже знали меня, [называли] типа: "Ромыч! Артист!"» — рассказал Курцын.



Актер отметил, что его дни тогда проходили одинаково: он приезжал в павильон ВДНХ, где проходили съемки, за час до приезда съемочной группы, «мылся» в раковине, выходил на площадку, а затем возвращался на вокзал, чтобы поспать на сумке.

«Первый месяц я приезжал, спал не сумке, приезжал в павильон на ВДНХ, в котором снимали сериал "Меч". Там была раковина маленькая. Я мыл там ноги, мыл другие части тела, приезжал за час до съемочной группы, приводил себя в порядок и шел в кадр. Заканчивалась смена, я уезжал на вокзал, спал, приезжал. И так было на протяжении месяца», — сообщил он.



В заключение Курцын признался, что в непростой период жизни его переполняло чувство «невероятной благодарности».

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