Какие артисты получили приглашения в Американскую киноакадемию

Американская академия кино и телевизионных искусств обнародовала 25 июня 2024 года список из 487 человек, приглашенных пополнить ее ряды. Если все они согласятся, общее число членов Академии достигнет 10 910 человек, из которых 9 934 будут иметь право голоса.

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В числе новых потенциальных членов Академии – актеры Джессика Альба, Лили Гладстоун, Сандра Хюллер, Грета Ли, Кэтрин О’Хара, Давайн Джой Рэндальф, Фиона Шоу, Кейт Мара, режиссеры Феде Альварес, Алис Диоп, Корд Джефферсон, Селин Сон, Жюстин Трие, Дэвид Йейтс, сценаристы Тони Макнамара, Пол Верник, Дэйв Каллахэм, Ли Айзенберг, Джин Ступницки и многие другие.