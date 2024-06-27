Съемки в Голливуде, личная жизнь, любовь к России: где сейчас Игорь Жижикин

Актер Игорь Жижикин поделился впечатлениями от работы с голливудскими актрисами Кейт Бланшетт и Анджелиной Джоли. Что рассказал артист, что он говорил о России, что известно о его личной жизни?

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Как Жижикин признавался в любви Кейт Бланшетт

Актер в 90-х годах переехал в США. Жижикин поработал в Голливуде с Джорджем Лукасом, Стивеном Спилбергом, Клинтом Иствудом, Квентином Тарантино, Харрисоном Фордом и другими звездами. Одной из самых известных его работ является роль полковника Довченко в блокбастере «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».

Артист рассказал Эвелине Бледанс на шоу «Человек-невидимка», что неизгладимое впечатление на него произвела Кейт Бланшетт. Когда он в 2007 году поехал сниматься к Спилбергу в «Индиану Джонс», то имя актрисы ему ни о чем не говорило. Однако во время съемок кинозвезда очаровала россиянина.

«Я очень долго работал с Кейт Бланшетт. И поначалу я не воспринимал ее как женщину. Да, она хорошая актриса, но как на женщину я на нее не смотрел. Но так случилось, что за год, который мы снимали фильм, мы с ней очень сдружились, вступили в доверительные отношения, и я потихоньку начал в нее влюбляться. Она поражала меня своим творчеством, своим поведением. Когда мы презентовали картину на Каннском фестивале, Стивен Спилберг собрал всех актеров и звезд в огромном шатре на вечере. Я напился, пришел к ней и говорю: "Катя, я тебя люблю!" Я ее называл Катя. То есть реально пьяный ей признался в любви! Она ответила: "Где ж ты был, я уже третьим беременна!"» — рассказал Жижикин.



Через три года Игорь поработал на площадке вместе с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом. Он сыграл Виргинского в фильме «Турист». Жена Брэда Питта тогда не впечатлила уроженца Москвы.

«Анджелина Джоли — прекрасный человек, замечательная и гениальная актриса, но как женщина она меня "не вштырила", — заявил звезда сериала "Мажор".



Что известно о личной жизни Игоря Жижикина

Первый брак артист заключил с официанткой Бренде ради получения американского гражданства. Второй супругой стала танцовщица, гражданка США по имени Лиса. Эти браки были краткосрочными.

В третий раз Игорь Жижикин сыграл свадьбу с россиянкой по имени Наталья. Они прожили вместе 12 лет, затем развелись. Бывшая супруга проживает в Америке. В России актер жил в гражданском браке с девушкой по имени Любовь, в этих отношениях в 2019 году родился сын Лука.

«А ведь я сдавал анализы, и врачи говорили, что я не стану отцом. У меня были две жены-американки, одна — русская. 12 лет с ней прожили, только разошлись — она родила сразу. Я же был занят работой, снимался с утра до вечера, так что мне не было обидно, что у меня нет детей», — рассказал он в программе «Звезды сошлись».



Последний раз о своей личной жизни Жижикин говорил в 2021 году. Тогда у него был роман с актрисой Татьяной Таушевой. На сегодняшний день пара не вместе.

Что Жижикин говорит о работе в Голливуде и России

Игорь Жижикин в разговоре с NEWS.ru отметил, что работа актера в России существенно отличается правовыми гарантиями от США. В Соединенных Штатах съемочный день длится восемь часов, а в России — 12, при этом переработки в Америке должны оплачиваться дополнительно. Он также заметил, что российская индустрия лишь недавно начала выплачивать актерам отчисления за прокат картин.

«У нас есть примеры, когда великие актеры в старости могут не иметь денег. Нужно что-то делать, чтобы такого не было, особенно с людьми, которые не заслужили этого, на фильмах которого ты вырос, а потом узнаешь, что он еле-еле концы с концами сводит», — отметил Жижикин.



Несмотря на многолетнюю карьеру в Голливуде, своей родиной Игорь Жижикин по-прежнему считает Россию.