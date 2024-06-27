Известный на весь мир голливудский актёр Джим Керри очень удивил своих поклонников своим новым обликом. Некоторые сперва и не поверили, что это он.

У Джима Керри на фотографии длинная седая борода и пышная тёмная шевелюра. Актёр слегка улыбается. Фанаты в большинстве своём посоветовали сбрить бороду. Некоторые писали в комментариях, что он теперь похож на Санту.

Джим Керри знаменит своими комедийными ролями. Актёрский дебют в фильме состоялся в 1983 году, а вот главную роль он получил двумя годами позже. Популярным он стал после фильма «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Роль принесла ему первую номинацию «лучшая комедийная роль» в MTV Movie Awards.

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Через год был опять номинирован на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Маска». В этом же году получил премию MTV Movie Awards за роль в комедии «Тупой и ещё тупее». В дальнейшем чуть ли не каждый фильм с его участием, а точнее он сам за свои роли, номинировались, а некоторые побеждали в различных кинематографических премиях.

Является рекордсменом по количеству номинаций и наград MTV Movie Awards: 22 номинации и 10 побед.

Джим Керри сыграет роль безумного учёного в фильме «Соник 3». Об этом стало известно в феврале этого года. В конце 2022 года актёру запретили въезд в Россию.