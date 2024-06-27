Умер актер Билл Коббс

На днях скончался актёр Билл Коббс. Об этом сообщил его брат в социальных сетях. Мужчине было 90 лет. Отмечается, что артист умер «мирно, в своём доме в Калифорнии».

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По словам брата Коббса, он отпраздновал своё 90-летие в окружении семьи и самых близких друзей.

Во вторник, 25 июня, Билл мирно скончался у себя дома в Калифорнии. Любимый старший брат, дядя, родитель, крёстный отец и друг, Билл недавно с радостью отпраздновал свой 90-й день рождения в окружении дорогих и любимых людей.

За свою карьеру Коббс сыграл в большом количестве фильмов: начиная от «Телохранителя» и «Ночи в музее» заканчивая сериалами «Сопрано» и «C.S.I. Место преступления». В свободное время Коббс увлекался музыкой, чтением и игрой на барабанах.