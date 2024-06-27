Ирина Безрукова прокомментировала работу Александра Петрова в фильме «Декабрь»

Бывшая жена Сергея Безрукова, актриса Ирина Безрукова призналась, что ее удивил коллега Александр Петров, который сыграл Сергея Есенина в фильме режиссера Клима Шипенко «Декабрь». Об этом она рассказала kp.ru.

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По ее мнению, визуально актер не совсем похож на поэта, однако у него есть «нерв», который позволил ему органично вписаться в роль.

«А я играю одну из женщин, которая восхищается Есениным и влюблена в него. Вообще, поэты были кумирами того времени. <...> А Сергей Есенин, конечно, был невероятно одаренным человеком, хотя его родители так и не поняли, кто он такой. Они говорили, что он пишет какие-то частушки, лучше бы занялся каким-то делом хорошим, прибыльным. А он в итоге стал всемирно известным поэтом», — сказала Безрукова.



В 2022 году сообщалось, что премьеру фильма Клима Шипенко «Декабрь» с Александром Петровым в главной роли перенесли на неопределенный срок. Картина должна была выйти 20 октября 2022 года. По словам представителей компании-прокатчика «Централ Партнершип», ленту перенесли в «интересах максимального потенциала коммерческих сборов».