На какую роль Остин Батлер претендовал в «Голодных играх»

Десять лет назад Остин Батлер мог стать частью каста "Голодных игр". Об этом сообщает ScreenRant.

© Кадр из фильма "Байкеры"

"Я пробовался на роль в "Голодных играх", но так и не заполучил ее. Я даже не уверен, что мне перезвонили после проб".



Опубликован трейлер нового фильма Мэла Гибсона

По словам актера, он рассчитывал на роль Пита. Батлер отметил, что не держит зла ​​на Джоша Хатчерсона, а его игру в фильме назвал "великолепной".

Остина Батлера причисляют к самым многообещающим актерам. Он уже снялся в таких культовых кинолентах, как "Элвис", "Байкеры", "Дюна: Часть вторая" и "Однажды в… Голливуде".

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что новый боевик с Джессикой Альба, разгромленный критиками, стал хитом на Netflix.