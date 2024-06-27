На какую роль Остин Батлер претендовал в «Голодных играх»

Остин Батлер рассказал, на роль какого персонажа «Голодных игр» претендовал
Десять лет назад Остин Батлер мог стать частью каста "Голодных игр". Об этом сообщает ScreenRant.
"Я пробовался на роль в "Голодных играх", но так и не заполучил ее. Я даже не уверен, что мне перезвонили после проб".
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По словам актера, он рассчитывал на роль Пита. Батлер отметил, что не держит зла на Джоша Хатчерсона, а его игру в фильме назвал "великолепной".
Остина Батлера причисляют к самым многообещающим актерам. Он уже снялся в таких культовых кинолентах, как "Элвис", "Байкеры", "Дюна: Часть вторая" и "Однажды в… Голливуде".
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