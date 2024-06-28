Благотворительность, роман с Ковальчук, ребенок: как живет Сергей Перегудов

Сергей Перегудов — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

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Чем известен Перегудов

Сергей Перегудов родился 6 октября 1981 года в Надыме. После окончания школы он поступил на экономический факультет Гуманитарного института города Волжского, однако через год его отчислили за неуспеваемость, и он переехал в Санкт-Петербург и поступил в Театральную академию.

«Родители просто хотели выучить сына на экономиста из практических, житейских соображений, чтобы я мог себя обеспечить. Но жизнь складывается по-разному. На экономическом я учился на платном отделении, а в театральном — на бюджетном. Этого козыря было достаточно, чтобы попытаться переломить ход мыслей родителей», — вспоминал артист.



Перегудов снимался в картинах «Убойная сила», «Вовочка», «Тайны следствия», «Русский ковчег», «Ментовские войны», «Адъютанты любви», «Преступление и наказание», «Цепь», «Агент особого назначения», «Подсадной», «Я отменяю смерть», «Наружное наблюдение», «Моя фамилия Шилов», «Дом спящих красавиц», «Контрибуция», «Блюз для сентября», «Между нами небо», «Игра с огнем», «Шаляпин», «Лаборантка» и других.

Всего в его фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Перегудова

Сергей Перегудов встречался с коллегой по проекту «Тайны следствия» Анной Ковальчук. После расставания пара смогла сохранить дружеские отношения.

«С Анной мы сохранили дружеские отношения. Действительно, роман был серьезный, мы даже хотели официально пожениться, но... как-то не сложилось. Причины самые распространенные, как и у большинства людей, — в чем-то не сошлись наши взгляды, кто-то был не прав и т. д. Наверное, просто не судьба», — вспоминал Перегудов.



В 2021 году он женился на Валентине Карюкиной. Его супруга не имеет отношения к кино.

В 2022 году у пары родился сын Матвей.

«Я ощутил себя отцом в ту же секунду, когда сын родился, но есть подозрение, что я до сих пор не могу это полностью осознать. Мозгами я понимаю, что это произошло, но, несмотря на всю биологию и физиологию, мне трудно понять, как это — появился новый человек. Это такая философская, мировоззренческая история…» — рассказывал Перегудов.



Чем сейчас занимается Перегудов

Сергей Перегудов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Мертвые души», «Ревизор», «Город. Женитьба. Гоголь», «Карамазовы», «Близость», «Академия страха», «Сотворившая чудо», «Все мы прекрасные люди», «Дядя Ваня»,» Евгений Онегин. Страницы романа» и «Графиня де Ла Фер».

В 2023 году актер снялся в картинах «Хоккейные папы», «Мужчины к Новому году», «Фамильное гнездо» и «Sпеция».

В 2024 году вышли ленты «Северный полюс» и «Загадка на двоих. Пропавший пациент» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проект «Большая вода» с Перегудовым.

Помимо этого, артист является попечителем двух благотворительных фондов «Подари мне крылья» и «Вера и Надежда», помогающим детям в трудных жизненных ситуациях.