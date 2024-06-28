Мог осудить СВО и работает на канале МО РФ. Как живет актер Арарат Кещан

Актер Арарат Кещян прославился благодаря роли Майкла в сериале «Универ» и работе на ТВ-канале Минобороны РФ «Звезда». Как он живет сейчас, где снимается, что говорил о спецоперации?

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Чем известен Кещян

Арарат Кещян родился 19 октября 1978 года в Гагре. У него есть брат Ашот, который позвал его в КВН. Следуя примеру родственника, Кещян стал играть в команде «Внуки Лумумбы». Тогда он учился в сочинском филиале Университета дружбы народов.

В 2003 году братьев пригласили в московскую сборную Университета дружбы народов, и в ее составе молодой актер неоднократно занимал призовые места. Карьеру в КВН Кещян завершил после 2011 года.

В кино он дебютировал в 2008 году в сериале «Универ». Именно этот проект принес ему известность.

«Ощущение заложника роли возникает только у режиссеров и продюсеров. У актеров такой проблемы нет. Актер знает, что вот с этой ролью он справится хорошо, с этой — послабее, но он прекрасно понимает, что и с другими ролями он вполне может справиться. Так что это только продюсерская и режиссерская проблема», — говорил он.



Также Кещян снимался в картинах «Свадьба по обмену», «Мамы», «Тот еще Карлсон!», «СашаТаня», «Универ: 10 лет спустя», «Отпуск» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 17 работ.

Что известно о личной жизни Кещяна

Первой женой Арарата Кещяна была девушка по имени Ирина. По словам актера, он развелся с супругой из-за кризиса в отношениях, которые они не сумели преодолеть.

В 2013 году Кещян женился на работавшей в кинокомпании Екатерине Шепете, которая младше его на 10 лет. В браке родились дочери Ева, Диана и Ани.

«Притирка началась года через три после того, как появился первый ребенок. Я вышла замуж в 23 года, Арарату было 33. Разница в возрасте солидная. Произошел психологический перенос: я была маленькой хорошей девочкой, а он — сильным мужчиной, титановой стеной, за которой можно укрыться. Но когда родилась дочь, все стало трансформироваться, я начала ощущать себя по-другому. Я увлекаюсь психологией, саморазвитием, духовными практиками. Арарат в этом смысле довольно консервативен», — рассказывала Шепета.



Что известно о конфликтах Кещяна с Кожевниковой и Ярушиным

Арарат Кещян признавался, что ему не удалось найти общий язык с актрисой Марией Кожевниковой, хотя они играли любовь в «Универе».

По его словам, у них случился конфликт из-за менталитетов. Кещян утверждал, что Кожевникова сказала что-то, сильно задевшее его. Подробности он не раскрывал.

«В результате мы сняли новый сезон „Универа“. Да, без Марии, но она давно ушла из проекта. Жизнь продолжается. Все хорошо. Я не люблю говорить о таких вещах. Зачем о них говорить? Кто-то с кем-то поссорился на площадке. Бывает», — комментировал артист.



Также Кещян признавался, что на съемках «Универа» сильно устал от Станислава Ярушина и в какой-то момент «не мог его больше видеть».

«В какой-то момент мы были вместе слишком часто. Мы вместе снимались в „Универе“, играли в одном спектакле и принимали участие в корпоративных мероприятиях. Это было тяжело», — вспоминал актер в интервью Диме Воробью.



Что известно о ДТП с участием Кещяна

Арарат Кещян признавался, что обрушившаяся на него после «Универа» слава негативно сказалась на его характере. По его словам, он вел себя высокомерно и испытывал звездную болезнь.

Кроме того, он получал многочисленные штрафы от ГИБДД. Самой страшной стала авария в 2010 году, когда его машина столкнулась с другой. Автомобиль сильно пострадал, но Кещяна спасло то, что иномарка была праворульной.

В том же году артиста едва не лишили прав за выезд на встречную полосу. Спустя время Кещян сообщил, что в тот момент был не совсем трезвым.

«Мне сказали: „Арарат, ты делаешь то, что раньше порицал“. И я осознал. Это отвратительно. Медные трубы — страшная штука. Любое хорошее воспитание дает запас прочности. Но, если нет такой подкормки, а я тогда не жил с родителями, плюс посторонние воздействия, это может сбить с толку», — комментировал он в интервью Вячеславу Манучарову.



Что Кещян говорил о спецоперации

По данным СМИ, Арарат Кещян критиковал проведение спецоперации и действия властей РФ в соцсетях. Он говорил, что восхищался политикой России до 2014 года, а сейчас не понимает, «зачем российские солдаты стреляют в украинцев».

«За все эти годы я с восторгом наблюдал за внешней политикой нашей страны. Подчеркну: за внешней. К внутренней были и есть вопросы. Восхищался до момента, когда это коснулось Украины в 2014 году», — высказывался артист.



Однако сейчас данный пост отсутствует в микроблоге Кещяна.

Чем сейчас занимается Кещян

Арарат Кещян продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он снялся в картинах «Как я встретил ее маму», «Короче, план такой» и «Корпорация Морозов».

В 2024 году вышел сериал «Универ. 13 лет спустя» с его участием.