Жена Брюса Уиллиса показала фото с актером в свой день рождения

Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала фото с актером в свой день рождения. Эмма Хеминг посвятила трогательный пост супругу в соцсети.

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На днях жена Брюса отметила 46-летие. В честь этого события именинница обратилась к родственникам и показала редкие кадры. Эмма отпраздновала день рождения в тематическом парке и посетила пляж. По словам именинницы, она старается наслаждаться каждым днем, поскольку так просил Брюс.

«Брюс назвал бы это моим «месяцем рождения». Так что надо праздновать! Я благодарна за то, что у меня есть семья и друзья, которые сделали июнь таким особенным для меня. До конца месяца осталось еще несколько дней, и я буду наслаждаться ими», — написала Эмма.



Среди опубликованных снимков было фото с Брюсом, на котором супруги с нежностью смотрят друг на друга. Напомним, что Эмма и Брюс вместе уже 15 лет. В 2023 году стало известно о диагнозе Уиллиса: врачи выявили у него деменцию.

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