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«Я бы с радостью сбрил усы, но режиссеры не хотят»: Панкратову-Черному — 75

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Александр Панкратов-Черный в кадре из фильма «Курьер» (1986)
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Александр Панкратов-Черный в кадре из фильма «Курьер» (1986) 
© «Мосфильм»
Актеры Александр Панкратов-Черный и Татьяна Догилева на съемках фильма Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты» (1987)
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Актеры Александр Панкратов-Черный и Татьяна Догилева на съемках фильма Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты» (1987) 
© Валентин Мастюков/ТАСС
Актеры Александр Панкратов-Черный (слева) и Петр Меркурьев (справа) в фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза» (1984)
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Актеры Александр Панкратов-Черный (слева) и Петр Меркурьев (справа) в фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза» (1984) 
© Б. Балдин/РИА Новости
Александр Панкратов-Черный (справа) и Александр Филиппенко в кадре из сериала «Мастер и Маргарита» (2005)
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Александр Панкратов-Черный (справа) и Александр Филиппенко в кадре из сериала «Мастер и Маргарита» (2005) 
© Телеканал «Россия»

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Актер Александр Панкратов-Черный на съемках фильма «Десять лет без права переписки» (1990)
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Актер Александр Панкратов-Черный на съемках фильма «Десять лет без права переписки» (1990) 
© Роман Горелов/ТАСС
Александр Панкратов-Черный (слева) в кадре из фильма «Ширли-Мырли» (1995)
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Александр Панкратов-Черный (слева) в кадре из фильма «Ширли-Мырли» (1995) 
© «Мосфильм»
Александр Панкратов-Черный на кинофестивале «Горное эхо» в Карачаево-Черкесии, 1998 год
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Александр Панкратов-Черный на кинофестивале «Горное эхо» в Карачаево-Черкесии, 1998 год 
© Роман Денисов/ТАСС
Актеры Александр Панкратов-Черный и Софико Чиаурели во время съемок фильма «Продается дача», 2005 год
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Актеры Александр Панкратов-Черный и Софико Чиаурели во время съемок фильма «Продается дача», 2005 год 
© ТАСС
Актер Александр Панкратов-Черный (справа) во время съемок фильма Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Аферы, музыка и любовь», 1997 год
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Актер Александр Панкратов-Черный (справа) во время съемок фильма Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Аферы, музыка и любовь», 1997 год 
© Галина Кмит/РИА Новости

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Александр Панкратов-Черный
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Александр Панкратов-Черный 
© Alexander Nosovsky/Global Look Press
Актер Александр Панкратов-Черный на съемках фильма Карена Шахназарова «Палата N 6», 2008 год
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Актер Александр Панкратов-Черный на съемках фильма Карена Шахназарова «Палата N 6», 2008 год 
© РИА Новости
Актер Александр Панкратов-Черный (справа) пробует играть на трубе во время джазового марафона посвященного 100-летию Дюка Эллингтона в Арт-клубе «Ностальжи», 1999 год
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Актер Александр Панкратов-Черный (справа) пробует играть на трубе во время джазового марафона посвященного 100-летию Дюка Эллингтона в Арт-клубе «Ностальжи», 1999 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Актер Александр Панкратов-Черный на съемках сериала «По законам военного времени», 2019 год
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Актер Александр Панкратов-Черный на съемках сериала «По законам военного времени», 2019 год 
© Виталий Невар/ТАСС
Актеры Евгений Герасимов и Александр Панкратов-Черный (слева направо) на открытии XII Московского международного кинофестиваля «Будем жить», 2023 год
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Актеры Евгений Герасимов и Александр Панкратов-Черный (слева направо) на открытии XII Московского международного кинофестиваля «Будем жить», 2023 год 
© Софья Сандурская/ТАСС

Александр Панкратов родился в Алтайском крае в семье потомков сосланных казаков 28 июня 1949 года. В детстве он мечтал стать клоуном, а мама хотела для него судьбы военного. Но в итоге Александр поступил на факультет актерского мастерства Горьковского театрального училища.

После он захотел стать режиссером и успешно окончил ВГИК. А прославившую его фамилию получил во время учебы: добавил к ней прозвище «Черный», чтобы избежать путаницы со своим однофамильцем-сокурсником. Хотя в молодости Александр видел себя только режиссером, в кино он дебютировал в качестве актера. Он сыграл небольшую роль в картине Андрея Кончаловского «Сибириада», увидевшей свет в 1979 году.

На счету Панкратова-Черного более 100 ролей, и он продолжает сниматься в кино. Среди ярких образов, созданных артистом, — амбициозный танцор из мюзикла «Зимний вечер в Гаграх», музыкант из фильма «Мы из джаза», вор из военного боевика «Перед рассветом» и многие другие. Чтобы продолжать сниматься в кино в тяжелые для страны 90-е, артисту приходилось работать и грузчиком, и мойщиком трамваев, но он не опускал руки, делился актер в программе «Наедине со всеми».

Помимо работы в кино, Панкратов-Черный играет в театре и увлекается поэзией, он даже выпустил сборники своих стихов.

Яркой деталью в образе героев Панкратова-Черного (и его самого) всегда были его усы. С ними он не расстается, хотя и признавался: «Я бы с радостью сбрил усы, но вот видите, режиссеры не хотят».

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