У актрисы сериала «Тест на беременность» Айи Манукян диагностировали рак

Актриса Айя Манукян, известная по сериалам «Тест на беременность» и «Янычар», борется с раком. Об этом написало издание Starhit со ссылкой на актера Евгения Цыганова.

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По его словам, у 27-летней девушки диагностирована диффузная крупноклеточная В-лимфома во второй стадии.

«У Айи уже за плечами два курса терапии. Несмотря на свой вес 33 кг, она держится хорошо. У нее отличный настрой на выздоровление и боевой дух», — поделился информацией актер.



Также стало известно, что сейчас артистка проходит лечение в Армении, и врачи дают ей положительные прогнозы. По словам специалистов, данный вид лимфомы хорошо поддается лечению.

До этого певец и актер Дон Омар (Уильям Омар Ландрон Ривера — настоящее имя) сообщил, что ему диагностировали рак. Омар уточнил, что ему провели операцию по удалению злокачественной опухоли. По словам артиста, хирургическое вмешательство прошло успешно. На данный момент исполнитель восстанавливается. Певец поблагодарил поклонников за добрые пожелания и молитвы.