«Че от халявы отрекаться». Асмус забрала выданную в самолете пижаму

Актриса Кристина Асмус с дочерью вернулась с отдыха на Бали и призналась, что забрала выданную на обратном рейсе самолета пижаму. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Сейчас я уже дома щеголяю в этой пижаме, которую мне в самолете выдали. Че от халявы отрекаться?» — подписала она фото, сделанное в самолете.



Вечером того же дня Асмус вышла на сцену в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в Театре им. Ермоловой. По ее словам, она прилетела из отпуска только ради спектакля, иначе отдыхала бы еще неделю.

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Известно, что Асмус снимала номер в отеле Capella Ubud на Бали, который стоит 140 тыс. рублей в сутки. Из номера отеля открывается вид на тропические леса, поскольку он расположен в индонезийских джунглях.