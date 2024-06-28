Звезда фильма «50 оттенков серого» напугал фанатов внешним видом

Актер Джейми Дорнан вышел в свет и напугал фанатов своим внешним видом. Поклонники отметили, что звезда «50 оттенков серого» сильно постарел. К тому же у него было опухшее лицо, и некоторые предположили, что он «с бодуна». Фотографии знаменитости опубликовали в Telegram-канале «НЕБОЖЕНА».

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Фотографы засняли голливудского актера на фестивале независимого кино Raindance Film Festival. Сопровождала его жена Амелия Уорнер. Супруги не так часто появляются на красных дорожках, поэтому все внимание было приковано к их паре. А когда снимки опубликовали в Сети, поклонники Джейми обеспокоились. Дело в том, что на кадрах он был сам на себя не похож.

По сравнению с тем, как Дорнан выглядел раньше, он действительно сильно изменился. Его волосы поредели, а борода стала более седой. Также пользователям бросилось в глаза, что лицо звезды было покрасневшим и опухшим. Из-за этого появились слухи, что Джейми выпивал перед тем, как выйти к прессе.

Ранее жена тяжелобольного актера Брюса Уиллиса показала новое фото с актером. Напомним, что «крепкий орешек» страдает деменцией.