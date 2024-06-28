Резкое похудение и дети: как живет Ольга Картункова

Актриса юмористического жанра Ольга Картункова прославилась благодаря шоу «Однажды в России». Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни?

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Чем известна Картункова

Ольга Картункова родилась 4 марта 1978 года в ставропольском селе Винсады. Училась в юридическом институте, получила специальность делопроизводителя, но по профессии не работала.

В КВН артистку привела должность методиста по работе с детьми, которую она занимала в Доме культуры. Так, в 2006 году команда «Ноев ковчег» приняла участие в фестивале КВН.

В 2009 году «Ноев ковчег» попал в финал Центральной Краснодарской лиги КВН. В 2010 году Картункова стала капитаном команды, которая сменила название на «ГородЪ ПятигорскЪ». Под ее руководством был завоеван Кубок чемпионов Первой лиги КВН. Через год команда Пятигорска перешла в Высшую лигу КВН и в 2013 году стала ее чемпионом.

Известность Картунковой принесло шоу «Однажды в России», выходящее на канале ТНТ. Она начала сниматься в нем в 2014 году.

В 2016 году Картункова дебютировала в кино, сыграв в картине «Жених». Также артистка снималась в проектах «Все, кроме обычного», «Две девицы на мели», «Сеструха», «СамоИрония судьбы» и других.

Что известно о личной жизни Картунковой

В 1997 году Ольга Картункова вышла замуж за Виталия Картункова. В браке родились двое детей — дочь Виктория и сын Александр.

В 2023 году артистка призналась, что развелась с супругом и сейчас состоит в отношениях со своим концертным директором Владимиром.

«Он сначала был моим директором, и мы влюбились, все до кучи. Эта история — на годы. Мы с самого детства знакомы. Мне очень хорошо. В 20 лет любовь — внезапная, а в 45 лет любовь осознанная», — рассказывала она в YouTube-шоу «Есть вопросики».



Что известно о похудении Картунковой

Ольга Картункова раньше весила более 100 кг, но за последние годы ей удалось скинуть 84 кг.

«У меня была такая ситуация в 2011 году, когда человек написал: „Жирная. Уйди с экрана. Противно на тебя смотреть. Ты еще и потеешь, наверное, воняешь“», — вспоминала она.



По словам артистки, после похудения у нее улучшилось здоровье и общее состояние. Чтобы скинуть вес, она села на специальную диету, которая предполагала строгое ограничение жиров — до 30 граммов в день. Углеводов можно есть 120 граммов, белка — 70 граммов. Общая калорийность — около 1000 калорий в сутки.

Чем сейчас занимается Картункова

Ольга Картункова продолжает творческую деятельность. Она по-прежнему снимается в юмористическом шоу «Однажды в России».

В 2023 году артистка также сыграла в картине «Иван Васильевич меняет все».

Актриса не делала никаких политических заявлений на тему СВО и Украины.