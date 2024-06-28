Ходченкова, фильм о Крыме, воздержание: как живет актриса Екатерина Вилкова

Екатерина Вилкова — актриса театра и кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

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Чем известна Вилкова

Екатерина Вилкова родилась 11 июля 1984 года в Нижнем Новгороде. Окончив театральное училище в родном городе, она поступила в Школу-студию МХАТ.

Артистка снималась в картинах «Улицы разбитых фонарей», «Главный калибр», «Бесы», «Пантера», «Отцы и дети», «Застава Жилина», «Черная Молния», «Елки», «Самка», «Рейдер», «Верю», «Кукушечка», «Истребители», «Небо падших», «А зори здесь тихие…», «Гостиница „Россия“», «Одноклассницы», «Отель Элеон», «Шифр», «Гранд», «Мамы чемпионов», «Русские горки», «Окаянные дни», «Ряд 19», «Баренцево море», «А сейчас реклама» и других.

Всего в ее фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Вилковой

В 2011 году Екатерина Вилкова вышла замуж за актера Илью Любимова. В браке родилось двое детей: дочь Павла и сын Петр.

Вилкова рассказывала, что они с Любимовым до свадьбы проверяли отношения воздержанием от интимной близости. Дело в том, что артист — верующий человек. В свободное время он служит пономарем в церкви и имеет богословское образование.

«Мы познакомились, будучи взрослыми людьми, предложение поступило от Ильи. Тогда он пришел в храм, там есть определенные традиции, законы. Он до сих пор продолжает алтарничать. Очень хотелось нам обоим раз и навсегда. И те доступные способы, которые в момент жизненного пути нам были доступны, мы использовали. И, наверное, это было то, что немножечко потерпеть и узнать друг друга без какой-то близости, возможно, позволит нам дольше быть вместе… Всю жизнь! Мы в это верили, и мы на это пошли», — вспоминала Вилкова в интервью Лауре Джугелии.



Что известно о дружбе Вилковой с Ходченковой

Екатерина Вилкова дружит со Светланой Ходченковой. Артистки вместе снимались в фильме «Одноклассницы».

«Просто многие люди, особенно в нашей профессии, набрасывают на себя много наносного: каких-то стереотипов, ложных представлений. Всю эту спесь иногда очень хочется сбить. Поэтому если человек способен посмеяться над собой, то я в такого прямо влюбляюсь. Я иногда могу жестко пошутить над кем-то, но с таким же успехом смеюсь и над собой. Для меня важно, чтобы человек мог трезво оценивать самого себя. Такие люди — искренние, адекватные — вообще крайне редко встречаются», — говорила Вилкова о Ходченковой.



При этом актрисы отмечали, что могли стать соперницами, а не подругами, так как из-за похожего типажа их неоднократно приглашали на одни и те же роли.

Чем сейчас занимается Вилкова

Екатерина Вилкова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году она снялась в картинах «Сны Алисы», «1993», «У людей так бывает», «Кошка», «Банда „ЗИГ ЗАГ“» и «Чудо-блюдо».

В 2024 году вышел сериал «Истребители. Битва за Крым» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Мой любимый чемпион», «Наследники. Дар крови», «Амура» и «Минус Дима» с Вилковой.