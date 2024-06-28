Голливуд знает немало примеров, когда актеры, сыгравшие яркие роли в популярных фильмах, впоследствии оказывались в тени своих персонажей. Эта проблема особенно актуальна для молодых артистов, которые рано получают известность благодаря участию в кассовых проектах.

Одним из таких примеров является Тейлор Лотнер, получивший широкую известность благодаря роли оборотня Джейкоба Блэка в саге «Сумерки». Несмотря на огромную популярность франшизы, Лотнеру не удалось развить свой успех после ее завершения. Последовавшие роли в фильмах «Погоня» и «Трейсеры» не принесли ему ожидаемого признания, и карьера актера пошла на спад.

Актриса, которую считали некрасивой для Голливуда

Другой пример – Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. После завершения франшизы Гринт столкнулся с трудностями в получении значимых ролей. Несмотря на попытки сниматься в независимом кино и на телевидении, актер не смог достичь того же уровня успеха, что и во время работы над «Гарри Поттером». В итоге Гринт принял решение отойти от актерской профессии, сосредоточившись на других проектах и личной жизни.

Подробнее об этом рассказала в своем видео @olya_lolyaa.