Как живет Александр Збруев

Народный артист РСФСР Александр Збруев обрел популярность благодаря ролям в лентах «Большая перемена» и «Ты у меня одна». Как сейчас складывается карьера и жизнь актера, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Александр Збруев

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве, окончил Щукинское театральное училище и в 1961 году был принят на службу в «Ленком». Дебют артиста в кино состоялся в 1958 году в ленте «Ветер».

Первую популярность Збруеву принесли фильмы «Пядь земли» и «Младший брат». Также он снимался в популярных картинах «Большая перемена», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Бедная Саша», «Романс о влюбленных», «Содержанки» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 80 работ.

Александр Збруев имеет благодарность президента России Владимира Путина и орден «За заслуги перед Отечеством» I и II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Что известно о личной жизни Александра Збруева

Александр Збруев был женат дважды. Его первой супругой была актриса Валентина Малявина, их брак продлился с 1959 по 1963 год. Второй избранницей артиста стала актриса Людмила Савельева. Они поженились в 1967 году и живут вместе по сей день. В браке у них родилась дочь Наталья.

У артиста есть внебрачная дочь Татьяна от актрисы Елены Шаниной. Она родилась, когда уже он уже был женат на Савельевой. Девушка носит фамилию отца.

Что Александр Збруев говорил о патриотизме и России

Артист около 20 лет назад в интервью признался, что не понимает слова «патриот», поскольку считает, что некоторые люди прикрываются им.

«Я не понимаю слова „патриот“. Я не знаю, что значит „быть патриотом“. Само понятие „патриотизм“ — ложное. Люди иногда просто прикрываются этим словом. Патриот чего? Я люблю своих родных, близких. Тех, кто для меня чем-то жертвует, ради которых чем-то жертвую я. Благодаря им я существую. Патриотом чего я должен быть? Страны, в которой я живу? Березки этой?! Своего двора, своей улицы?! Патриотом России?! Но Россия так часто предавала, что у меня и любви к ней просто не осталось. Человек любит там, где ему хорошо, где его понимают, где его любят», — сказал он MK.RU.



Актер также предположил, что в России много проблем из-за большой площади страны.

«В России никогда не было все хорошо. Такие уж мы, русские. Непонятно, кто мы: Европа, Азия? Все перемешано. И очень страна у нас огромная. В центре примут определенные законы, а вот когда они дойдут до Дальнего Востока? Да и дойдут ли вообще куда-нибудь?» — говорил Збруев.



Чем сейчас занимается Александр Збруев

На настоящий момент актер продолжает служить в театре «Ленком», где задействован в ряде постановок. В кино Збруев не снимается с 2019 года.

В 2023 году артист получил медаль имени Михаила Чехова, которая присуждается за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства. Во время награждения Александр Збруев заявил о важности знать свою историю.

«То, ради чего мы сегодня здесь собрались, — это, конечно, наша история. А история, я думаю, — это самое главное. Плох тот народ, который не знает, не любит и не чтит свою историю. История рано или поздно нас всех рассудит», — сказал он.



В феврале 2024 года президент России также подписал указ о награждении актера орденом Александра Невского. Из указа следует, что Збруев удостоился награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».