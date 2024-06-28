Александру Панкратову-Черному – 75 лет

Сегодня, 28 июня, отметил 75-й день рождения любимец публики: блестящий актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный.

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Александр Васильевич – создатель пяти фильмов в качестве режиссера и исполнитель более сотни ролей в кино. Его лучшими экранными образами были персонажи советских картин "Мы из джаза", "Где находится нофелет", "Зимний вечер в Гаграх", "За прекрасных дам" и др. Панкратову-Чёрному больше присуще комическое амплуа. Но не зря же коллеги придумали ему прозвище "человек-сюрприз"! Александр Панкратов-Чёрный способен и на драматические и трагические роли.

Безусловно, приятным сюрпризом для публики является то, что и в наши дни Александр Васильевич не прекращает сниматься в кино и не гнушается работать в сериалах, например, в проекте "По законам военного времени", у которого вышло уже несколько продолжений. А совсем недавно зрители видели его в многосерийной лирической комедии "Ангелы района".

"Ревизор.ru" неоднократно писал о биографии и творчестве артиста, а также публиковал репортаж о встрече с ним на Первом Открытом российском фестивале "Черноречье Фест" в городе Дзержинске Нижегородской области. Сегодня, в знаменательный день, портал "Родина" посвятил Александру Васильевичу большой познавательный материал.

Наша редакция от всей души поздравляет Александра Васильевича и желает ему творческого долголетия, неиссякаемого вдохновения, вечной энергии и только благих сюрпризов от жизни!