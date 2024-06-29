«Я очень устаю в Москве морально»: где сейчас актриса Виктория Исакова

Заслуженная артистка России Виктория Исакова известна зрителю по ролям в лентах «Точка», «Остров» и «Эпидемия». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

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Чем известна Виктория Исакова

Виктория Исакова родилась 12 октября 1976 года в Хасавюрте, окончила Школу-студию МХАТ. В разные годы служила во МХАТе имени А. П. Чехова и Малом драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Артистка дебютировала в кино в 1998 году в сериале «Чехов и Ко». Затем она снималась в проектах «Каменская-2», «Доктор Живаго», «Бухта Филиппа», «Остров», «Братья Карамазовы», «Зеркала», «Крыса», «Ящик Пандоры», «Оттепель», «Сестры», «Квартет», «Анна Каренина», «Эпидемия» и других. За роль Киры по прозвищу Зебра в фильме режиссера Юрия Мороза «Точка» Исакова получила приз в номинации «Лучшая актриса года» на Чикагском международном кинофестивале.

Что известно о личной жизни Виктории Исаковой

Исакова с 2003 года состоит в браке с режиссером Юрием Морозовым, который старше ее на 20 лет. В том же году у пары родилась дочь Марина. У девочки было редкое генетическое заболевание, она умерла в возрасте трех месяцев. В 2015 году супруги стали родителями дочери Варвары.

«Когда рождалась Варя, мы уже точно знали, что этой проблемы у нас не будет. Но страх нас преследовал. Даже после того как она появилась на свет и было понятно, что ребенок нормальный, все равно этот страх оставался», — делился Юрий Морозов в программе «Жизнь и судьба».



Чем сейчас занимается Виктория Исакова

Виктория Исакова продолжает служить в театре им. Пушкина, на сцене которого играет в спектакле «Космос». Также артистка задействована в постановках других московских театров.

В 2024 году с артисткой вышли картины «Сто лет тому вперед» и «Чистые», где она сыграла главных героинь. На настоящий момент в производстве с Исаковой находится еще несколько лент, включая фильмы «Витязи», «Буратино», «Дети перемен» и другие.

Виктория Исакова с семьей живет в Москве. В интервью журналу «Москвичка» артистка говорила, что в столице она «чувствует себя дома».

«Я люблю этот город, чувствую его своим, и я здесь тоже своя. Но я очень устаю в Москве морально — она очень давящая, главенствующая и диктующая», — отметила актриса.



Отвечая на вопрос, где бы она еще смогла жить, если не в Москве, Исакова предположила, что в Париже или рядом с морем.