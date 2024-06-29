Умер актер из сериала «Сабрина – маленькая ведьма» Мартин Мулл

Американский актер Мартин Мулл скончался 27 июня 2024 года в возрасте 80 лет в своем доме в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни. О его смерти сообщила в соцсетях дочь покойного Мэгги.

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Мартин родился 18 августа 1943 года в Чикаго, после школы учился на дизайнера и художника, в начале 1970-х начал выступать как певец и стендап-комик, затем сниматься в кино и на телевидении. Всего Мартин снялся в более чем 120 фильмах и сериалах, в основном, комедийных. В их числе «Мой телохранитель», «Мистер Мамочка», «Золотые девочки», «Розанна», «Думай по-крупному», «Няня», «Миссис Даутфайр», «Сабрина – маленькая ведьма» (в роли Уилларда Крафта), «Подарок на Рождество», «Задержка в развитии», «Киллеры», «Папаши», «Крутые ребята». Актер также много работал в озвучке, в том числе мультсериалов «Симпсоны», «Гриффины», «Бургеры Боба», «Лаборатория Декстера», «Дикие Торнберри» и других. Мулл выпустил несколько альбомов своих стендап-выступлений и музыкальных пародий.