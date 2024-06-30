Как Морган Фримен стал главным актером эпохи и затем едва не потерял все

В Голливуде часто шутят, что внешность Моргана Фримена практически не меняется с годами, так как в кино ему достаются роли преимущественно ученых, мудрецов или опытных лучших друзей главного героя. Несколько раз ему даже довелось сыграть самого бога. Между тем Фримен относится к той небольшой категории артистов, чья карьера пошла на подъем и достигла пика в довольно зрелом возрасте. В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как актер обрел статус голливудской звезды первой величины, несмотря на расовые предрассудки и многочисленные отказы, а затем едва не потерял все из-за обвинений в сексуальных домогательствах и инцесте с внучкой.

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Темные семейные тайны

В 2009 году скандалом номер один в Голливуде стали слухи о сексуальной связи актера Моргана Фримена с его внучкой Иденой Хайнс. Таблоиды припомнили оскароносному актеру и громкий развод со второй женой, и внезапное расставание с давней любовницей, и тот факт, что он воспитывал Идену с детства.

Чисто технически об инцесте речи не шло. Хайнс не была кровной внучкой Фримена — просто он, женившись в 1967 году на Джанетт Брэдшоу, удочерил ее дочь от первого брака. Однако моральная сторона вопроса беспокоила многих, поэтому журналисты, несмотря на отсутствие неопровержимых доказательств, продолжили распространять информацию о запретной связи и даже о готовящейся свадьбе Фримена и его внучки.

При этом оба все отрицали, Идена даже выступила с официальным заявлением, в котором настаивала, что «слухи являются не только ложными, но и болезненными для нее и ее семьи». Чтобы остановить поток сплетен, высказаться пришлось и актеру.

«Сообщения о моей женитьбе или о романтических отношениях с кем-либо являются клеветой таблоидных СМИ, предназначенной для продажи газет. Что еще более тревожно, так это то, что эти измышления сейчас подхватываются и официальной прессой», — утверждал Фримен



В 2015 году 27-летняя Идена погибла от 25 ножевых ранений, которые ей нанес под воздействием алкоголя и наркотиков ее бойфренд, рэпер Ламар Дэвенпорт. В ходе судебного заседания адвокат обвиняемого сообщила, что убитая девушка в порыве откровенности «поделилась с Дэвенпортом секретом, что ее дед вступил с ней в неподобающие сексуальные отношения». После чего едва утихший скандал об инцесте в семье Фримена вспыхнул с новой силой, и это, вкупе с обвинениями в харассменте, едва не стоило ему карьеры.

Маленький мечтатель из Мемфиса

Стать актером Морган мечтал, сколько себя помнил. Он родился в 1937 году на американском Юге, в Мемфисе, в очень простой семье: его отец работал в больнице санитаром, мать — медсестрой. Когда мальчику едва исполнилось три, он и его сестра остались на попечении бабушки, а их родители отправились в северные штаты США на заработки.

В 1943 году Фримены забрали детей в Чикаго, там будущий актер пошел в школу. К тому моменту расовая сегрегация на севере страны уже была официально отменена, в одном классе учились дети с разным цветом кожи, однако это не спасло будущую звезду от травли. Приехавшая навестить внуков бабушка по линии матери, узнав о происходящем, забрала их к себе на юг, в небольшой городок Гринвуд.

Впоследствии Фримен называл годы, проведенные с бабушкой, одними из самых счастливых в жизни. Он учился в очень хорошей школе для темнокожих, читал книги и обожал кино.

Всю свою жизнь, сколько я себя помню, а помню я себя лет с шести, когда я увидел первый фильм, я хотел быть частью этого волшебства Морган Фримен



Кино стало для Фримена наваждением. Денег у него не было, и чтобы купить билет, он собирал и сдавал бутылки. Затем, покоренный магией кинематографа, мальчик решил попробовать свои силы на актерском поприще — записался в школьный драмкружок. При поддержке учительницы английского в 12 лет Морган исполнил свою первую роль в ученическом спектакле, а спустя три года уже считался главной звездой школы.

Получив аттестат, Фримен не продолжил постигать тонкости актерского мастерства. Насмотревшись патриотических фильмов, к выпуску из школы он уже мечтал стать летчиком, поэтому поступил в военное училище в Техасе. Однако солдатские будни оказались куда суровее его фантазий, к тому же в 1960-е годы США вели войну во Вьетнаме. Молодой человек с ужасом думал, что его призовут на фронт, поэтому после окончания училища отказался от карьеры военного и уехал из Техаса в Калифорнию.

Четверть века безвестности

В Лос-Анджелесе Фримен учился на курсах актерского мастерства, обивал пороги киностудий в безуспешных попытках получить хотя бы небольшую роль, а чтобы оплачивать счета, выполнял бумажную работу в колледже. Однако денег ему все равно катастрофически не хватало.

Я помню, как впервые попал в Лос-Анджелес. У меня не было машины и денег. Я ходил по улицам, пытаясь пешком добраться с места на место. Иногда, знаете, вы спрашиваете: «Как я вообще доберусь отсюда туда?» Есть много людей, которые все еще мечтают об этом и не могут этого достичь. Так что никогда не знаешь наверняка. Однако идея состоит в том, чтобы продолжать танцевать чечетку Морган Фримен



Отчаявшись получить работу в кино без связей и нужных знакомств, Фримен принял решение переехать в Нью-Йорк, где поначалу перебивался случайными заработками и играл в любительском театре. В Нью-Йорке он прожил в общей сложности 25 лет. Все эти годы Фримен выступал на сцене, в том числе участвовал в бродвейских постановках и танцевальных шоу.

Актер был бесспорно талантлив, и критики это признавали, но триумфального восхождения к вершинам киноиндустрии не происходило. Ему приходилось бороться за внимание режиссеров и даже за эпизодические роли — в том числе из-за цвета кожи. Иногда, впрочем, Фримену удавалось попасть в небольшие проекты, но ни денег, ни признания они ему не приносили.

В начале 1970-х актер сумел устроиться на телевидение и в течение нескольких лет вел детское шоу. Но эта работа настолько его тяготила, что он все чаще ловил себя на непреодолимом желании выпить. Эта тяга привела Фримена в ужас, так как его отец, знатный любитель спиртного, в это время медленно умирал от цирроза печени. Актер понял, что не хочет повторить его судьбу, и завязал с пагубной привычкой раз и навсегда.

"Позвольте мне стать первым, кто скажет: пить алкоголь для того, чтобы согреться, — не лучшее, что вы можете придумать. Чашка горячего ароматного бульона — вот мой выбор!" Морган Фримен



К началу 1980-х годов Фримен был практически в отчаянии: каждый новый кастинг заканчивался для него отказом, работы практически не было.

В одном интервью актер признался, что в тот период как никогда был близок к тому, чтобы все бросить. «Телефон перестал звонить, для меня совсем не было работы. Я не получал даже крохотных ролей на телевидении. А мне нужно было платить за жилье, кормить семью и самого себя. Я был очень близок к тому, чтобы стать таксистом», — рассказывал он.

Долгожданное признание

Несмотря на бесконечные неудачи, Фримен чувствовал, что киноиндустрия — та сфера, где ему самое место, и что удача рано или поздно ему улыбнется, поэтому продолжал терпеливо ходить на кастинги. И постепенно все действительно стало налаживаться. Сначала ему доверили небольшие роли в проектах «Брубейкер», «Очевидец», «Пустой образ», «Юлий Цезарь», «Сумеречная зона», затем он снялся в картине «Гарри и сын». Именно после этой работы Фримена, которому к тому времени уже исполнилось 48 лет, наконец заметили режиссеры.

В следующие два года актер сыграл в нескольких высоко оцененных критиками картинах, а в 1987-м за блестяще исполненную роль сутенера в драме «Уличный парень» впервые был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана. Эта лента в одночасье сделала Фримена знаменитым, а каждый последующий проект лишь прибавлял ему популярности и приносил новые номинации на престижные награды. Настоящей удачей для актера стала экранизация пьесы «Шофер мисс Дэйзи»: драма получила четыре «Оскара», в том числе как лучший фильм 1990 года. Фримен был награжден за эту работу «Золотым глобусом» — и статусом кинозвезды мирового масштаба.

Пик карьеры Фримена пришелся на 1990-е годы. Ему уже было 55 лет, но он был полон сил и юношеского желания сниматься. «Держись за меня», «Гражданская война», «Робин Гуд: принц воров», «Непрощенный», «Побег из Шоушенка», «Эпидемия», «Семь», «Целуя девушек», «Брюс Всемогущий», «Под подозрением», «Столкновение с бездной» — вот лишь некоторые из культовых картин, в которых принял участие актер в те годы. Критики недоумевали, как режиссеры могли четверть века не замечать столь выдающегося артиста.

"Даже в моей красивой юности меня не приглашали ни на какие романтические роли, и это нормально. То, к чему меня призывали, я делал с удовольствием. Самое смешное в жизни то, что если ты проживешь достаточно долго, я думаю, ты исполнишь все свои желания. Все сбудется". Морган Фримен



Не менее успешным стало для Фримена и новое тысячелетие: он уже по праву считался одним из самых влиятельных актеров Голливуда и наконец мог выбирать, в каких проектах и на каких условиях сниматься. С 2000 по 2014 год Фримен принял участие в трех с лишним десятках проектов, за один из которых — драму «Малышка на миллион» — в 2005 году получил долгожданный «Оскар». В копилке наград актера числятся еще один «Золотой глобус», «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля и престижная премия Голливудской ассоциации иностранной прессы за выдающиеся заслуги в кинематографе.

«Я постоянно увлекаюсь красивыми женщинами»

Свою личную жизнь Фримен всегда старался держать подальше от любопытных глаз, может, поэтому вокруг нее было столько тайн и домыслов. Так, долгое время ходили слухи, что актер был женат четыре раза, однако официально он вступал в брак всего дважды.

Впервые он женился в 1967 году. Его избранницей стала Джанетт Брэдшоу, у которой уже была дочь Дина. У Моргана на тот момент тоже были внебрачные дети — сыновья Альфонсо и Сайфулай, после свадьбы он удочерил дочь жены от первого брака Дину, а в 1979 году у пары родилась общая дочь. Вскоре после ее появления на свет супруги решили развестись, но после расставания сохранили дружеские отношения.

Второй женой Фримена стала художница по костюмам, сценограф Мирна Колли-Ли. Они познакомились на вечеринке у общих друзей и официально оформили отношения в 1984 году. После свадьбы супруги захотели жить подальше от шума и блеска шоу-бизнеса и переехали из Лос-Анджелеса на север штата Миссисипи. Союз Фримена и Колли-Ли казался одним из самых крепких по голливудским меркам. Общими детьми они не обзавелись, но казались абсолютно счастливыми и вместе воспитывали Идену Хайнс — ту самую внучку, которую родила приемная дочь актера. Однако спустя 26 лет совместной жизни Фримен и Колли-Ли неожиданно подали на развод.

"Больше всего в жизни я люблю секс! Постоянно увлекаюсь красивыми женщинами, это меня очень вдохновляет, а о последствиях я не задумываюсь". Морган Фримен



Поначалу официальной причиной расставания оба называли пресловутые «непримиримые противоречия», однако мирно уладить формальности им не удалось. Выяснять отношения они отправились в суд, где актер возлагал всю вину за рухнувший брак на супругу, а она обвиняла мужа в неверности. Колли-Ли настаивала на том, что у актера действительно была интимная связь с приемной внучкой, слухи о которой как раз появились в прессе. Фримен все яростно отрицал, утверждая, что бывшая жена ведет себя как сумасшедшая, а у него никакого желания «заниматься сексом с молоденькими девочками никогда не было».

Тем не менее Колли-Ли все же смогла доказать, что у актера был многолетний роман со школьной учительницей Мэри Джойс Хайс. При этом в своем заявлении Колли-Ли подчеркнула, что не имела ничего против этой связи, так как у них был открытый брак. Колли-Ли продолжала настаивать на том, что последней каплей для нее стала именно связь с Иденой.

Уладить противоречия бывшие супруги смогли лишь спустя три года громких судебных разбирательств.

$170 млн компенсации, согласно официальной информации, получила по решению суда бывшая жена Фримена. Однако анонимные источники утверждают, что эта сумма составила все 400 миллионов долларов



После развода Фримен еще больше закрылся от общественности и принципиально не отвечает на личные вопросы в интервью. По неподтвержденной информации, с 2010 года актер холост и предпочитает проводить время в компании четверых детей и девяти внуков, с которыми сумел сохранить связь, несмотря на непростые отношения с их матерями.

«Я никогда умышленно не стал бы причинять неудобства»

Однако закрытость от прессы не защитила Фримена от скандалов. В 2017 году на волне движения #metoo вышло большое расследование CNN, в котором восемь женщин обвинили тогда еще 80-летнего актера в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах. Еще восемь человек подтвердили, что были свидетелями такого поведения Фримена.

Источники телеканала утверждали, что актер позволял себе нежелательные прикосновения и неуместные комментарии на съемочной площадке, в его продюсерской компании или во время рекламных кампаний фильмов. Нередко такое случалось в присутствии многих людей. Одна женщина заявила, будто Фримен приставал к ней в 2015 году на съемках фильма «Уйти красиво»: «отвешивал неуместные комментарии, клал руку на поясницу, пытался задрать юбку и спрашивал, есть ли на ней нижнее белье».

О неуместных комментариях Фримена насчет своей внешности рассказала и сотрудница съемочной группы ленты «Иллюзия обмана». Также обвинения против актера выдвинула журналистка, работавшая с ним на съемках документального проекта «Discovery: сквозь пространство и время». Она утверждала, будто Фримен однажды осмотрел ее с головы до ног и якобы поинтересовался, как она относится к сексуальным домогательствам.

При этом в расследовании уточнялось, что журналисты телеканала пообщались со многими мужчинами и женщинами, работавшими с Фрименом, и многие из них заявили, что никогда не видели, чтобы он вел себя неподобающим образом



Спустя всего несколько часов после публикации расследования CNN актер выступил с официальным заявлением, в котором публично принес извинения за то, что из-за него женщины чувствовали себя некомфортно.

Все, кто когда-либо работал со мной или знает меня, подтвердят, что я никогда умышленно не стал бы причинять кому-либо неудобства. Я приношу свои извинения всем, кому мое поведение доставило дискомфорт, и всем, кому показалось, что к ним было проявлено неуважение, — это никогда не входило в мои намерения Морган Фримен



Однако спустя несколько дней после извинений Фримен опубликовал новое заявление, в котором категорически отрицал любые обвинения в приставаниях к женщинам и предложении им карьерных возможностей в обмен на секс. При этом актер не исключал, что мог неудачно пошутить или отвесить неуместный комплимент.

Я полностью опустошен из-за того, что 80 лет моей жизни могут быть в один момент разрушены этими сообщениями в СМИ. Да, все жертвы домогательств должны быть услышаны. Но не стоит путать неудачные шутки с попытками с кем-то переспать Морган Фримен



Фримен постарался объяснить свое неуместное поведение тем, что хотел создать вокруг себя расслабленную обстановку, но это не помогло ему избежать последствий. Вскоре после публикации репортажа стало известно, что из-за разгоревшегося скандала транспортная компания Ванкувера убрала с городских маршрутов рекламные объявления, записанные голосом актера. Вслед за этим приостановила с маркетинговое сотрудничество с ним и компания Visa.

Однако из списка востребованных кинокорифеев продюсеры Моргана все же не вычеркнули. Он по-прежнему активно снимается — после секс-скандала уже вышло десятка два проектов с его участием. Еще несколько картин, в том числе третья часть блокбастера «Иллюзии обмана», находятся в работе.

Почему при процветающей в Голливуде культуре отмены Фримен сумел избежать забвения, остается загадкой даже для него самого. Может быть, дело в том, что он не только актер, но и продюсер, запустивший ряд успешных проектов. Возможно, в этом Моргану помогли спокойная уверенность в своей правоте, дружелюбие, а также имидж мудреца и проповедника. Недаром же однажды он в шутку назвал себя богом.

Да и «отменять» актера уже довольно поздно. Пройдя долгий и сложный путь в профессии, он достиг всего, о чем мечтал в юности, и «праведный народный гнев» уже не может этого изменить. 1 июня актеру исполнилось 87 лет, и он в любой момент может просто выйти на пенсию. Однако вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом на яхте или изучением новых технологий, Фримен пока предпочитает сниматься, ведь он уверен, что «самый верный способ потерпеть неудачу — уйти, а если хочешь преуспеть — сдаваться нельзя».