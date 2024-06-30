Умер известный японский актер Ян Согиль

Знаменитый японский актер и писатель Ян Согиль, который сыграл в фильме «Кровь и кости» с Такеши Китано, ушел из жизни. Что стало причиной его смерти, пока не сообщается.

© Passion.ru

Артист скончался незадолго до 88-летия, передает «Российская газета» со ссылкой на зарубежные СМИ. Пожилой актер лежал в одном из госпиталей Токио. У него наблюдались проблемы со здоровьем.

Помимо карьеры в кинематографе, Согиль известен как автор произведений «Такси-рапсодия», «На карту поставлена ночь», «Дети тьмы», «Переплыви ночную реку». А до того, как стать известным, японский артист несколько лет работал в такси, продавал одежду и руководил типографией и баром.

Ранее сообщалось о смерти комедийного актера Мартина Мулла, озвучившего «Симпсонов» и «Гриффинов». Он скончался на 81-м году жизни в Лос-Анджелесе.