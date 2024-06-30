Шэннен Доэрти пожаловалась на плохое самочувствие из-за онкологии

53-летняя актриса проходит тяжёлую терапию. Шэннен Доэрти призналась, что с каждым днём чувствует себя всё хуже. По словам звезды «Зачарованных» масла в огонь подливает эмоциональная нестабильность, с которой она столкнулась на фоне лечения. Шэннен испытывает одиночество и переживает, что из-за болезни так и не сможет найти своё счастье.

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Это ужасно тяжело, ведь мало кто хочет связываться с человеком, у которого есть что-то вроде «срока годности». Я думаю, большинство мужчин не способны вынести такое испытание, — рассказала Доэрти в новом интервью.



У актрисы уже четвёртая стадия онкологии, а прогнозы врачей утешительными точно не назовёшь. Из-за плохого самочувствия она не может работать, при этом гонорары за старые проекты стремительно заканчиваются. Большую часть времени Шэннен проводит дома, а главная поддержка звезды – её мама.