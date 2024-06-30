«Зеленский — чистый Наполеон»: как живет звезда «Сватов» Татьяна Кравченко

Актриса Татьяна Кравченко в одном из недавних интервью рассказала о съемках в популярном сериале «Сваты». Как сейчас живет артистка, что она говорила об СВО и президенте Украины Владимире Зеленском?

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Что Кравченко рассказала о сериале «Сваты»

В конце июня 2024 года Кравченко в ходе визита в Минск стала героиней проекта Белорусского телеграфного агентства (БелТА) «В теме», в рамках которого ответила на различные вопросы. В частности, народная артистка России рассказала о пробах и съемках в сериале «Сваты», который принес популярность всему актерскому составу.

По словам Кравченко, этот проект является уникальным. Актриса отметила, что изначально должны были снять один фильм, а не сериал, однако благодаря грамотной работе создателей ленты, в частности режиссера Андрея Яковлева, все сложилось более масштабно.

«Ну, таких много историй, типа: деревенские — городские. Но там ребята очень хорошо писали, такие диалоги были. И хорошо, конечно, Андрей, я считаю, очень удачно подобрал актеров. Проб не было, мы просто встретились на „Мосфильме“, почитали, он соединил. И поехали! И никто не думал, что это чуть ли не в 13 сезонов будет! От народа и пошло», — подчеркнула Кравченко.



Она добавила, что была очень рада возможности принять участие в таком проекте. Кравченко также назвала «Сваты» «вечной историей».

«Это даже не было работой, мы так жили здорово. Дружно, по-семейному. Все было. Мне кажется, что все любили друг друга. Я лично всех любила», — констатировала актриса.



Что Кравченко говорила о Зеленском

В январе 2023 года Кравченко в эфире программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1» призналась, что удивлена той ненависти, которая идет от президента Украины Владимира Зеленского — одного из создателей и сценаристов «Сватов».

«Откуда это — запретить по-русски говорить, жечь книги, выпустить этих всех убийц? Зачем? Возможно, то, что он президентом стал, вот эта амбиция… Ну и что ты хорошего сделал? Он же ни одного пункта своей программы предвыборной не выполнил! Ни одного!» — сказала Кравченко, отметив, что всегда считала Зеленского шоуменом, а не артистом.



В июне 2024 года в шоу «В теме» на YouTube актриса отметила, что у Зеленского нет ни вокальных, ни внешних данных для профессии артиста.

«Я еще у режиссера Андрея Яковлева спрашиваю: „Чего он лезет в главные роли? У него же ни обаяния, ни роста, ни голоса, а он рвется играть героев“. Ну вот нравится ему, он ведь был продюсер, мог себе позволить. Наполеона я тоже как сатиру восприняла (фильм «Наполеон и Ржевский», где Зеленский сыграл Наполеона. — NEWS.ru). А он ведь чистый Наполеон… Но вот артист он никакой. Заигрался он», — сказала Кравченко.



По ее словам, когда на экраны вышел сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли, она воспринимала проект как шутку. Оказывается, продолжила Кравченко, это все была большая предвыборная программа. Актриса добавила, что все действия, которые украинский президент сегодня предпринимает, совершаются не из любви к народу, а из страха.

Что Кравченко говорила об СВО

В беседе с Корчевниковым в январе 2023 года Кравченко заявила, что «поддерживает свое Отечество и своего президента». Актриса призналась, что совсем не боится крови и, будь она немного моложе, не задумываясь стала бы медсестрой в зоне специальной военной операции.

По словам Кравченко, украинская актриса Анна Кошмал, с которой они вместе снимались в «Сватах», в самом начале конфликта пыталась агитировать ее против СВО, однако народная артистка РФ свою позицию не поменяла.

Также известно, что с ноября 2022 года Кравченко вместе с другими участниками труппы Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» регулярно участвует в спектаклях и творческих встречах в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского, где проходят лечение бойцы, получившие ранения в зоне СВО.

Чем сейчас занимается Кравченко

В настоящее время народная артистка России продолжает творческую работу, снимается в кино и играет в театре. Так, она принимает участие в спектаклях «Сирена и Виктория», «Женитьба» и «Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали», которые пройдут в ближайшее время в Москве.

В марте 2024 года состоялась премьера сериала «Курьеры» с участием Кравченко. Кроме того, в стадии разработки сейчас находится картина «Время есть», где Кравченко сыграла одну из главных ролей.