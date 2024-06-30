Марк Уолберг удивил семью новым имиджем ради съемок в фильме

Актер Уолберг стал неузнаваемым в роли злодея в новом фильме Мэла Гибсона.

© Кадр из трейлера фильма "Риск побега"

Американский актер Марк Уолберг оказался в забавной ситуации из-за нового проекта Мела Гибсона. Для участия в фильме «Риск побега» Уолбергу пришлось кардинально изменить свою внешность. Его персонаж в фильме носит лысину, и, чтобы упростить процесс гримирования, актер решил побриться налысо. Однако он забыл предупредить об этом свою супругу.

Измененный облик Уолберга стал настоящим шоком для его жены.

“Самым ценным было увидеть лицо моей супруги, когда я снял шляпу после того, как подстригся перед съемками”, — поделился актер.



Уолберг также отметил, что его дети восприняли новую прическу с большим юмором и долго смеялись.

Премьера фильма «Риск побега» запланирована на 2024 год. Сюжет картины рассказывает о противостоянии маршала авиации и наемного убийцы-пилота. Действия фильма разворачиваются на борту самолета, обещая зрителям захватывающие сцены и напряженные моменты.